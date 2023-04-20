6/10公車展 打開紐約市公車史

公車展將於6月10日在登波舉行。(取自紐約交通博物館官網)

由紐約交通博物館(New York Transit Museum)舉辦的「公車展」(Bus Festival)，將回顧過去在紐約市 使用過的八款骨董公車，大飽眼福外也有機會登上這些來自不同時代的車型，一探究竟他們的歷史；該展覽定於6月10日(周六)在布碌崙 (布魯克林)登波(Dumbo)舉行，入場免費。

公共交通工具是紐約市民不可或缺的生活工具，自城市文明建立以來便廣受依賴，但追求與時並進，公車的面貌數十年來不停在改變；如今「公車展」已邁入第四年，此次展出的歷史最悠久的一款車型可追溯至30年代，公車的規模和顏色相較今日都有了明顯的變化，反映出紐約市90多年來的陸路交通歷史。

活動目的是讓參觀者宛如走入時光隧道，親身體驗這些來自不同年代、穿梭在紐約市大街小巷的公車；除可就近與骨董公車拍照外，還能現場與一些公車司機交流，了解他們的工作經歷，並參觀主辦方設立的快閃店，頗有意義。

在所有的骨董公車中，又以在1948年面世的2969號公車最為聞名，曾在諧星演員出演的電視劇「The Honeymooners」中出現，故得外號「Jackie Gleason Bus」；這款車型是為當時的紐約市而設計，首次採用40呎長的公車，為讓上下車人流順暢，有了兩扇對開的門，為公車歷史翻開新的篇章。

公車展將於6月10日上午10時至下午4時，在布碌崙大橋公園(Brooklyn Bridge Park)的Emily Warren Roebling廣場，民眾可搭乘地鐵 2號、3號、A、C線，或公車B25號抵達；入場免費，活動風雨無阻，最後入場時間是下午3點半，更多詳情可訪https://www.nytransitmuseum.org/busfestival。