環境藝術競賽展 聚焦氣候變遷

第12屆「創意環境藝術競賽展」，19日在曼哈頓中城開幕。(記者許君達／攝影)

由駐紐約台北經濟文化辦事處與「人類影響學會」(Human Impacts Institute，HII)聯合主辦的第12屆「創意環境藝術競賽展」(Climate Change Awards, CCA)，19日在曼哈頓中城開幕，今年首度恢復實體舉辦，以「啟發氣候復興」(Inspiring a Climate Renaissance)為主題，聚焦氣候變遷 議題。當天經文處還就原住民 與氣候變遷議題，與相關學者和社會運動人士討論。

除開幕式外，經文處還舉辦了以原住民社區與氣候變遷關係為主題的研討會。(記者許君達／攝影)

今年的競賽是經文處首次與HII合作，全球共有140件作品參賽，其中31件入圍參展，票選前三名將獲得2000元獎金。

李光章表示，聯合國秘書長古特雷斯(António Guterres)曾經警告，氣候變遷讓人類的命運「如履薄冰」，必須緊急採取措施應對。對此，台灣政府計畫在2030年前，投入300億美元用於能源轉型，設定2050年淨零排放目標，加入全球對抗氣候變遷的行動。

第12屆「創意環境藝術競賽展」在經文處開幕，李光章大使致詞。(記者許君達／攝影)

今年參展的藝術作品形式多樣，在開幕式上，鄒族聲樂家梁芬美(Femmei Niahosa)現場高歌，透過鄒族古調，分享台灣原住民對大自然的歌頌與愛護環境的傳統智慧。

當天的研討會圍繞著氣候變遷與原住民生存境況。哥倫比亞大學 人類學助理教授J.C.Salyer將日益嚴峻的氣候變遷歸咎於殖民主義秩序。他表示，美國排放了全球四分之一的溫室氣體，卻要其它國家共同承擔，其中也包括原住民在內的弱勢群體。

在場觀眾欣賞參展作品。(記者許君達／攝影)

加拿大的原住民活動人士Gabrielle Fayant則表達對當今世界由殖民主義造成的族群不公平的不滿。

來自南美的Eric Terena和他的團隊嘗試利用現代技術，包括網路和社交媒體等，把來自族群的聲音放大並傳遞到全世界，以吸引關注和能夠幫助族群解決問題的有識之士。

李光章大使與哥大研究團隊的台灣學生合影。(記者許君達／攝影)

哥倫比亞大學氣候學院教授John Furlow則帶領四名學生研究台灣原住民社會的建設經驗。團隊中的台灣學生林思安介紹，積極吸收原住民部落參與解決氣候問題，需要加強雙向教育、合作，並賦權給原住民社區進行自我管理、自我決策。

第12屆創意環境藝術競賽展自即日起至5月12日(周五)在經文處一樓及二樓藝廊展出，每周一至周五上午9時至下午4時30分開放。民眾可上網參與投票，選出前三名獎金得主。此外，展覽期間每周三中午12時至下午1時將舉辦沙龍對話，由策展人及參賽藝術家分享其創作理念。更多資訊請見：www.humanimpactsinstitute.org。