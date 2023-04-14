周末好去處／皇后區夜市15日開幕 各國小吃聚集一堂

自2015年開始的皇后區 夜市(Queens Night Market)，已成為紐約最大規模的國際美食 夜市，上百種來自不同國家、文化的小吃聚集一堂，還被提名為全美十佳美食節之一。今年的夜市將於15日(周六)開幕並延續整個夏天。15、22日的兩場搶先場需提前上網購票參加，每人五元；29日(周六)後可免費入場。開放時間每周六下午5時至凌晨12時，地點位於皇后區草原可樂娜公園的紐約科學館(Hall of Science)前，更多資訊可在queensnightmarket.com查詢。

●公園枕頭大戰

每年一次的華盛頓廣場公園(Washington Square Park)枕頭大戰，將於15日(周六)再次舉行，活動時間為下午3時至下午5時。與往年一樣，這將是一場有主題的活動，本屆主題將在活動開幕前幾日公布。在這個免費活動中，有部分規則需要嚴格遵守：使用軟枕頭而不是鵝絨枕頭，因為羽毛會造成不必要的混亂；不要用力擊打他人，並且保護攝影器材，和摘掉眼鏡和身上珠寶。更多資訊可在https://fb.me/e/DK1uBBmf查看。

●大自然材料製鳥巢

城市公園導覽者(Urban Park Rangers)15日(周六)，將在布碌崙 (布魯克林)Jesse Owens遊樂場，舉辦使用大自然材料製作鳥巢活動。民眾可以帶著孩子到現場，透過不同的材料與製作方式獲得靈感，製作出獨一無二的鳥巢。活動中孩子將可培養創造性思維、空間感知和手眼協調能力。活動免費，將於下午1時舉辦至2時，更多信息可致電(718)421-2021或在https://bit.ly/40YZDsY查看。

●斑衣蠟蟬卵尋寶

春季氣溫回暖，會對生態造成大規模破壞的斑衣蠟蟬(spotted lanternfly)也開始現蹤跡。這場既可以保護環境、消滅害蟲，又可以體驗「尋寶」樂趣的「斑衣蠟蟬卵尋寶」(Spotted Lanternfly Egg Hunt)活動，將於15日(周六)在蘭德爾島公園(Randall's Island Park)上舉行。所有年齡層均可參加，民眾還可學習到紐約生態相關知識，以及如何保護環境等有用資訊，活動時間為下午1時至3時，更多資訊在https://reurl.cc/gZp9L4。