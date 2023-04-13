新州學生台灣夜市 邀千人到場體驗

羅格斯大學「台裔美國學生會」往年舉辦台灣相關活動，皆能吸引超過千位民眾參與。(Rutgers TASA提供)

位在新澤西州 的新澤西州立羅格斯大學(Rutgers University-New Brunswick)，校內由台裔主導的羅格斯大學台裔美國學生會(Rutgers TASA)，即將在14日(周五)晚間6時在學校內的中心廣場，舉辦台灣夜市活動，以各種台灣的傳說故事為主軸，透過闖關遊戲，讓前來的民眾了解更多台灣的文化，主辦社團預計將有2000人參與活動。

羅格斯大學「台裔美國學生會」將在14日晚6時在學校內的中心廣場舉辦台灣夜市活動。(Rutgers TASA提供)

台灣夜市主辦人為Rutgers TASA社團的學生廖惟中、黃語莛(Claire Huang)與戴天惠 (Chris Tai) ，社團內有超過40名學生參與，每個人都對於推廣台灣文化抱有使命感，每年都在校內舉辦相關活動，這次台灣夜市更是擴大舉辦，慶祝社團成立20周年。

羅格斯大學「台裔美國學生會」在活動中透過傳統表演傳達台灣文化。(Rutgers TASA提供)

除了14日的「台灣夜市」活動外，Rutgers TASA還曾在今年3月舉辦台灣高鐵主題活動，帶領參觀民眾體驗台灣各處景點，結合便利商店「7-11」的物品價格，和參與者玩猜價錢遊戲，富有創意的遊戲設計，讓參與活動的學生，都說非常有趣。

社團全體社員從1月中就開始籌備此次的台灣夜市活動，幾乎投入所有的課外時間來籌備，包括傳說故事的彩繪設計，都來自社員之手；廖惟中表示，期待透過該活動，讓更多美國學生瞭解、並愛上台灣的文化；「希望這場獨特的夜市之旅，為學生們帶來難忘的回憶，也可以讓大家更了解台灣。」