16日夏令營博覽會 提供眾多暑假B計畫

市議員黃敏儀12日宣布,將聯合多個青少年兒童機構,於16日(周日)舉辦夏令營博覽會。(記者高雲兒/攝影)

市議員黃敏儀12日聯合多個青少年兒童機構宣布,將於16日(周日)舉辦夏令營博覽會(Summer Camp Fair),有興趣的家長可到場參加,獲得各種夏令營活動資訊。

夏季將至,廣受歡迎的紐約市「夏季崛起」(Summer Rising)免費計畫也開始接受報名。但黃敏儀表示,「夏季崛起」名額有限,所以家長需要為孩子考慮暑假的B計畫。她提及選區內有很多可選的計畫,為讓家長了解更多以便選出合適的項目,她將在16日舉辦夏令營博覽會。

夏令營博覽會免費,圖為活動海報。(黃敏儀辦公室提供)

目前將參加博覽會的青少年兒童機構,包括華人家長會(Chinese American Parents Association)、紐約童軍俱樂部(The Boy's Club of New York)、KidzConnect、Immanuel Genius、華策會(CPC),YMCA青年會,以及亞裔教育 聯盟(Asian American Coalition for Education)。家長可以在會上了解夏令營時間、要求、註冊費用、活動主題等信息,以及暑期工計畫。

12日的發布會上,來自卓越教育中心的李路明表示,他們機構為四到16歲的兒童、青少年提供各種暑期活動,包括提供英文數學等課程,學習舞蹈等才藝,進修STEM(科學、技術、工程和數學)課程等。

來自Immanuel Genius的負責人帕克(Rachel Park)則說,該機構的暑期計畫主要針對二到十歲的兒童,通常為早上上課學習,下午去公園植物園 等地郊遊。

更多機構的暑期活動將於16日(周日)下午1時至4時在法拉盛圖書館宣布,民眾可免費諮詢。黃敏儀同時提醒今年的「暑期工讀計畫」(Summer Youth Employment Program,SYEP)申請延期至14日(周五)。有意者可登陸nyc.gov/syep查看更多信息。