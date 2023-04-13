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弘揚孝道 法拉盛華商會「幸福媽媽」報名

記者鄭怡嫣／紐約報導
華商會12日宣布，第12屆「幸福媽媽」活動即日起開始報名。(記者鄭怡嫣／攝影)
華商會12日宣布，第12屆「幸福媽媽」活動即日起開始報名。(記者鄭怡嫣／攝影)

皇后區法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)12日宣布，第12屆「幸福媽媽」活動將於5月14日(周日)母親節當日，於法拉盛新木蘭大酒店登場，屆時媽媽們可享午宴、文藝演出並收到各級民選官員頒發的表揚狀。活動免費，即日起至25日(周二)開放符合條件的家庭報名。

華商會首席顧問杜彼得以及理事長王耀明介紹，為傳承和弘揚中華孝道以及傳統文化，華商會每年都會在母親節當天舉辦「幸福媽媽」活動，讓三代同堂的母親攜兒孫歡聚一堂，此前也有外族裔的媽媽們共同參與活動，體現中華文化有容乃大的氣度，以及對母親的孝道。

屆時，各級民選官員將向每位幸福媽媽簽發有自己親筆簽名的表揚狀，而且他們還會出席或派代表出席，頒發表彰，每位幸福媽媽還將獲得刊有他們全家福照片的精美畫冊作為留念，也將獲得電動按摩棒放鬆身體。活動上也伴有文藝演出，是陪伴每位媽媽度過一個難忘母親節的良機。

紐約州長辦公室亞太裔事務主任范小江、市長特別顧問兼亞裔事務總監鄭祺蓉、皇后區長理查茲(Donovan Richards)及亞裔事務顧問袁敏益，市議員黃敏儀、李琳達，以及各議員代表等出席了此次活動。

報名即日起開放，截止報名日期為25日。民眾提供一張三代同堂的全家福照片即可報名，今年的名額為50人，先報名先得，額滿即止，有興趣的家庭，可在周一至周五早10時至晚5時間，前往緬街40-48號302室法拉盛華商會提供照片並填寫報名表，或致電(718)353-2325查詢，活動時間為5月14日中午12時。活動地點為法拉盛39大道136-17號二樓新木蘭大酒店。

法拉盛 母親節 亞裔

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