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皇后區夜市暖身 食客提前嘗多國料理

記者高雲兒／紐約報導
皇后區夜市將於本月舉辦，7日主辦方舉辦預告活動。圖為當天參加預告活動的陳明娟(左)和家人。(記者高雲兒／攝影)
皇后區夜市將於本月舉辦，7日主辦方舉辦預告活動。圖為當天參加預告活動的陳明娟(左)和家人。(記者高雲兒／攝影)

皇后區夜市將於本月舉辦，7日主辦方舉辦預告活動，邀請十多間商家帶來蘇丹、墨西哥、埃及、馬來西亞、中國等國家的美食，吸引上百名食客參加；夜市早鳥場，則預計於15日(周六)起的每周六舉辦。

埃及三明治。(記者高雲兒／攝影)
埃及三明治。(記者高雲兒／攝影)

皇后區夜市創辦人王榮光(John Wang)表示，過去三年因疫情沒有做預告活動，當天帶來的美食攤主中，有九家都是新來的攤主，「想幫助他們熟悉一下這個模式，提前感受夜市」。

提供埃及三明治的卡西姆。(記者高雲兒／攝影)
提供埃及三明治的卡西姆。(記者高雲兒／攝影)

提供埃及食物的卡西姆(Nada Kasem)就是今年第一次來參加皇后區夜市的攤主之一，「我聽說這個夜市來的人很多」，這次她帶來了很多埃及的三明治，其中一款她使用素食代替了牛、羊肉做的丸子，方便素食主義者。

厄瓜多爾美食。(記者高雲兒／攝影)
厄瓜多爾美食。(記者高雲兒／攝影)

預告活動中有帶來馬來西亞美食的店主卡米(Kesh Khami)，與食客分享狀似漢堡的風味小吃Roti John，以及甜品西米露布丁和特色拉茶；他在去年曾短暫到皇后區夜市擺攤，由於反應極佳，今年想「從頭參加到尾」。

陳明娟提供的荔枝肉和醉排骨。(記者高雲兒／攝影)
陳明娟提供的荔枝肉和醉排骨。(記者高雲兒／攝影)

代表中國美食的陳明娟帶來了湯圓、荔枝肉以及醉排骨，「是我們福州的特色小吃，都是自己親手做的」。

會參加皇后區夜市，是因為兒子的大力勸說，陳明娟的兒子已連續在皇后區夜市擺攤兩年；「他之前都賣南美洲美食，賣得很好，就讓我來試試」。

陳明娟提供的湯圓。(記者高雲兒／攝影)
陳明娟提供的湯圓。(記者高雲兒／攝影)

食客朱劉婉玲從50年前就從香港移民美國，她在吃到陳明娟所做的湯圓後，回憶起小時候媽媽的味道。

現場還有嘗著像梨汁的猴麵包樹果汁，以及比一般可樂更好喝的墨西哥可樂等等，想探索更多美食，民眾可參加將於15日(周六)和22日(周六)的早鳥場，門票五元，需提前購買，12歲以下兒童免費，購票可上queensnightmarket.ticketleap.com，地點為法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows-Corona Park)的紐約科學館外。現場票價則為八元。皇后區夜市預計將自29日起，每周六晚間免費向公眾開放。

皇后區 美食 墨西哥

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