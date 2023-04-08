魅力亞洲嘉年華 體驗多元文化和美食

美國亞裔活動中心將舉辦亞裔社區活動「魅力亞洲-5月盛宴嘉年華」。(記者高雲兒／攝影)

為慶祝亞太裔傳統月，美國亞裔 活動中心與美國福建僑聯總會近日宣布，將於5月6日(周六)、7日(周日)連續兩天，在皇后區法拉盛 舉辦「魅力亞洲-5月盛宴嘉年華」活動，屆時將有來自馬來西亞、印尼、菲律賓、泰國等多個國家的傳統文化表演及美食，體現亞裔社區的團結與繁榮。

該活動獲得市長亞當斯(Eric Adams)、國會眾議員 孟昭文等亞裔民選官員，以及眾多亞洲國家領事館的支持。

美國亞裔活動中心主席顏天怡表示，該活動是慶祝亞太裔傳統月最好的禮物，可以此彰顯亞裔社區的團結和繁榮，除了亞太裔傳統月，5月也適逢母親節，也可一起慶祝。

她介紹，該活動主題為亞裔多元文化，傳統服飾、藝術表演、地方美食則是呈現的形式；希望在為亞裔慶祝的同時，透過此活動重振社區經濟和旅遊業。

州參議員劉醇逸、州眾議員金兌錫以及市議員黃敏儀則為活動協辦方。黃敏儀說，該活動適合全家大小，民眾可以帶著孩子透過這項活動，更了解亞洲文化，並一同為亞裔社區慶祝。

包括馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓等國的駐紐約總領事館也積極參與此次活動；在社區方面，緬甸華僑聯誼會主席蘇煥光、大馬僑胞同鄉會會長朱雁影參與協辦。

此活動免費，時間為5月6日和7日的上午11時至下午4時，地點在天廣新天地(Tangram)，地址為法拉盛39大道133-33號。