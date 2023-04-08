中斷3年 皇后區美味將回歸

「2023皇后區美味」今年回歸。(皇后區經濟發展中心提供)

每年都可吸引上百人到場參與，集合各國美食 大賞的「2023皇后區 美味」(Queens Taste 2023)，將於今年5月16日回歸，地點仍在皇后區法拉盛 草原可樂娜公園內的紐約科學館(New York Hall of Science)，屆時將有來自各國的餐飲攤位到場，民眾可前來品嘗美味。

「皇后區美味」 所得收益將用於發展、創造和維持當地的就業崗位上。(皇后區經濟發展中心提供)

「皇后區美味」自2003年以來，每年都會在5月舉辦，但過去三年卻因為疫情不得不中斷。今年由皇后區經濟發展中心(QEDC)、皇后區旅遊委員會(Queens Tourism Council)和「皇后區齊心」(Queens Together)共同主辦的「皇后區美味」終於回歸，預計今年將至少有30個餐飲攤位。

目前可以期待來自中美洲、印尼、泰國、墨西哥等十多個國家的美食。(皇后區經濟發展中心提供)

民眾將有機會嘗到多種美食，目前可以期待來自中美洲、印尼、泰國、墨西哥等十餘個國家的美食，除了美食外，還有各國啤酒和鮮榨果汁，甜點則有巧克力、手工麵包等，民眾還可與餐飲業主、廚師交流，了解餐廳和背後的文化。

民眾可與餐飲業主、廚師交流。(皇后區經濟發展中心提供)

皇后區經濟發展中心市場和旅遊部門主任麥凱(Rob MacKay)介紹，皇后區美味既是美食慶典，但也是一個社交的好地方，民眾在吃美食之餘，也可以拓展人脈。

皇后區經濟發展中心會將「皇后區美味」 所得收益用於發展、創造和維持當地的就業崗位上，目前每張門票125元，兩張200元。報名和更多信息在https://reurl.cc/OVDO17。