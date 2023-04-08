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新版華埠「開放街道」 15日登場 復活節來尋蛋

記者張晨／紐約報導
華埠每年的開放街道都相當熱鬧，今年還安排現場驚喜活動。圖為去年宰也街開放街道。(本報檔案照)
華埠每年的開放街道都相當熱鬧，今年還安排現場驚喜活動。圖為去年宰也街開放街道。(本報檔案照)

曼哈頓華埠商業改進區(Chinatown BID)、華埠共同發展機構(CHINATOWN PARTNERSHIP)領導，市交通局、 消防局以及多家機構支持的新版華埠「開放街道」即將展開；與此同時，為慶祝即將到來的復活節，在10日(周一)、11日(周二)也號召民眾來華埠商家中尋找彩蛋，獲得禮卡獎勵。

影音來源：記者張晨

華埠商改區於7日舉辦記者會，商改區行政總監陳作舟表示，夏季即將到來，氣溫回暖華埠的人流也呈明顯增長；此次開放街道將從15日(周六)開始一直持續至10月，且地點除披露街(Pell St.)之外也增加了東百老匯的「村落廣場」(Village Square)，使用那裡得天獨厚的廣場地帶，構建更多有意思的夏日活動，同時聚攏曼哈頓大橋下、怡東樓附近的人氣。

華埠商改區的開放街道將於15日舉行，為慶祝復活節，社區也於10日、11日舉辦尋找...
華埠商改區的開放街道將於15日舉行，為慶祝復活節，社區也於10日、11日舉辦尋找彩蛋活動。(記者張晨／攝影)

本月15日、22日以及29日都會有現場驚喜活動，從健康、視力檢測，到老少咸宜的街頭圖書館、乒乓球擂台，應有盡有；同時號召志願者和表演者豐富現場活動內容。

商改區特殊項目主任李德容表示，不僅夏季活動豐富，復活節也和社區商家合作，會在「五個熱門」商家門店中放置彩蛋二維碼，參與者只需找到其中三個就算挑戰成功。

此活動僅限10日和11日兩天，且挑戰成功便可上傳證明參與拿獎，而拿獎規則也是先到先得，號召民眾迅速行動；李德容表示，參與者在尋找彩蛋時不需要在店內消費，但希望藉此活動鼓勵大家多外出走走，不管是不是華埠居民都是一個很好的互動機會，並為華埠經濟的復甦獻力。

華埠 商改區 曼哈頓

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