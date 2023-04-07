紐約國際車展電車拚場 全球車商秀概念、新技術

紐約國際車展目前正在賈維茨中心舉辦。(記者劉梓祁／攝影)

一年一度的紐約國際車展(New York International Auto Show)從即日起至16日(周日)在曼哈頓中城賈維茨中心(Javits Center)舉辦。這場堪稱北美規模最大的車展，吸引全球各地汽車 製造商，在此展出最新車型、概念、技術和創新，除了展覽，現場還有各種活動，幫助民眾更了解汽車最新趨勢以及未來發展方向，愛車人士不容錯過。

現代首款純電動轎車作品IONIQ 6。(記者劉梓祁／攝影)

現代汽車 獲三項大獎

此次車展揭曉了由國際汽車記者組成的獨立組織所授予的世界汽車大獎(World Car Awards)，現代汽車(Hyundai Motor)榮獲其中三項，包括年度汽車、年度電動車 和年度汽車設計，獲獎車型為純電動系列下的首款轎車作品IONIQ 6，多輛此款車型在現代展區供到場人士參觀。

現代Kona內飾。(記者劉梓祁／攝影) 現代純電動小型休旅車(SUV)Kona。(記者劉梓祁／攝影)

現代還在此次車展首次發布了2024款純電動小型休旅車(SUV ) Kona，這款車擁有容量64.8千瓦時的長距離電池，續航能力最高能達260哩，配有負載(V2L)能力、i-PEDAL駕駛模式、智能再生系統和主動式格柵百葉窗等功能，以及12.3吋全景顯示屏、數字鑰匙、空中軟件更新等，被定位為小型SUV多面手，有運動版本可供選擇，將於今年夏天抵達美國各經銷商，秋末正式上市。

起亞三排全電動SUV EV9。(記者劉梓祁／攝影)

起亞EV9 功能人性化

同時發布新款電動車的還有起亞汽車(Kia)，該公司推出了首款專用三排全電動SUV EV9，這款車不僅具有起亞傳統設計的元素，也將全新「對立統一」設計風格融入新車型，車輛前方採取了兩個對稱橫軸設計，車燈也增加了星光斑點的設計。新車配備了全數字儀表和多攝像頭反饋，用新興材料替代傳統皮革裝飾，包括採用回收材料；該車同時還有諸多較為少見的人性化功能，如駕駛座小腿支撐板，一鍵電動收起二排座椅等，第一排後擁有空間高達81.9立方。

起亞EV9內飾。(記者劉梓祁／攝影)

作為純電車，EV9最高可提供379馬力和516磅的扭矩，能在5秒內完成每小時0到60哩的加速，並可在高速直流充電器上實現超快充電，在25分鐘內從10%充到80%狀態。全新EV9計畫於2023年第四季在美國上市銷售，預計從2024年開始在喬州西點(West Point)組裝。

公羊全電動皮卡1500 REV。(記者劉梓祁／攝影)

道奇REV 續航達500哩

道奇公羊貨車(Ram Trucks)也在展會中首發了全電動皮卡1500 REV，其最高配備了229千瓦時的電池組，行駛里程可達500哩。作為大馬力貨車，1500 REV拖曳力高達1萬4000磅，有效載重達到2700磅，能在800伏的直流電下，充電大約10分鐘可行駛110哩，快充功率高達350千瓦。

公羊1500 REV內飾。(記者劉梓祁／攝影)

此新款車型還採用了將電池整合入車體的電池組設計，為前行李箱創造了行業領先的15立方呎存儲空間。此外，該卡車還可以在暴風雨期間向家庭送電、舉辦派對或為露營和工作場所提供電力，車載電源板可以提供高達7.2千瓦的電力，而前行李箱的可用車載電源板可以提供高達3.6千瓦的電力。

專業電動車測試賽道。(記者劉梓祁／攝影)

專業測試賽道 可試駕

顯然，電車是此次展會的重頭戲，因此主辦方還設立了8萬3000平方呎的專業電動車測試賽道，到場者可以試駕多款主流電動車型，包括佛蘭Bolt EUV及Bolt EV、大眾ID.4、日產Ariya、起亞EV6、寶馬iXM50和i4M50等。

賽車模擬器駕駛體驗。(記者劉梓祁／攝影)

與此同時，車展現場還有多項活動供到場者參與，包括展會負一層戶外的汽車極限挑戰測試，和場館內的賽車模擬器駕駛、豐田體育活動區，以及紐約市警和聯合愛迪生電力公司專區，展有各自旗下100%純電動的工作用車。

聯合愛迪生電力公司專區。(記者劉梓祁／攝影)

車展將即日起舉辦至16日(周日)，13歲以上人士票價為21元，2歲至12歲人士票價為7元，更多票價選項和購票渠道可在https://autoshowny.com/ticketed/查看。