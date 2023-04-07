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馬英九結束訪中：此行讓「九二共識」又活過來了

周末好去處／家庭藝術活動：窗簾製作

記者劉梓祁整理

波浪山公共花園及文化中心(Wave Hill Public Garden & Cultural Center)將於8日(周六)和9日(周日)早10時至下午1時舉行家庭藝術創作活動，民眾可使用透明材料製作創意窗簾，帶領兒童動手創造並學習光的奇妙世界；每次活動將容納大約九個家庭，先到先得；如活動人數已滿，每個家庭將獲得一張排隊卡，以便在下一次活動中獲得優先參加的機會；活動期間，每個家庭將獲得一套材料，供所有成員使用。本活動免費並無需預約，地點為波浪山之家(Wave Hill House)，更多詳情可登錄網站https://reurl.cc/AdpmeY。

爵士瑜伽放鬆身心

國家爵士音樂博物館(National Jazz Museum)將於8日(周六)上午10時至11時30分在哈林區爵士音樂博物館舉辦「舞動靜心」瑜伽活動，現場將有爵士音樂伴奏，聚焦音樂和運動及正念的方式來向社區推廣健康倡議；輕柔的音樂配合身體的扭動使人深度放鬆，將有認證瑜伽教練帶領和現場樂隊演奏。本活動免費但需要提前預約，具體可登錄網站https://reurl.cc/xlomGN查看，參加者必須年滿18歲並自帶瑜伽墊、毛巾和水，地點為曼哈頓西129街58號。

泡菜製作研討會

由兩位年輕藝術家組成的藝術組合AYDO，將於8日(周六)下午1時至4時在布碌崙(布魯克林)華盛頓大道46號Recess畫廊主持研討會，討論泡菜的文化、製作、和背後的經濟社會及歷史的背景，同時追溯其遷移到美國的歷程，到場參與者還將在引導下親手製作泡菜並帶回家中，所有材料和工具均提供；本活動旨在通過藝術家利用藝術平台，鼓勵和觀眾之間的對話，做到跨界融合和推廣。本活動免費，具體可登錄網站https://reurl.cc/9Vxkz8。

城市農場探索活動

蘭德爾島公園聯盟(Randall's Island Park Alliance)將於8日(周六)早10時至下午4時在蘭德爾島城市農場(Urban Farm)舉辦開放日活動，參與民眾可自由探索農場，發現豐富而多樣的水果和蔬菜，以及主動堆肥系統，農場內還有專門為兒童設計的遊樂場；本活動免費，所有年齡段活動均可參加，有意者可登錄網站https://urlzs.com/E2Mnv查詢；若殘障人士要求無障礙通行服務，可發郵件給[email protected]

博物館 布碌崙 曼哈頓

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