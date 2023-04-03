美食化解偏見 中餐旅美記秀酸甜苦辣

譚海俊稱食物展覽，讓不同族裔都有共鳴。(記者高雲兒／攝影)

美國華人博物館 (Museum of Chinese in America，簡稱MOCA)特別巡展「酸、甜、苦、辣：中餐旅美記」近日入駐法拉盛 天廣新天地(Tangram)，講述華裔的遷徙歷史和美食故事；也盼改變仇亞偏見風氣。

33位廚師的故事和美食，以陶藝及口述歷史形式展出。(記者高雲兒／攝影)

展覽名「酸甜苦辣」一語雙關，代表各種滋味，也描述人生際遇。展示33位華裔廚師故事，以口述歴史的形式，用多媒體影像裝置交織中餐在美國錯綜複雜的發展，和廚師起伏的人生，包括最早成名的的江孫芸、譚榮輝、羅慕娟、蔡名昊和甄文達；新星張鵬亮、Jason Wang和Danny Bowien；以及私房菜廚師倪碧英等。

館長姚南薰稱展覽進駐法拉盛更方便華人。(記者高雲兒／攝影)

展館內以一張餐桌的形式展示，桌上擺著各式「菜餚」，即博物館為每一位廚師及經典料理特製的陶藝作品，體現在美華人遷徙的歷程和其中美食角色。每一位廚師的料理都屬於18種菜系的一種，另一巧思是讓民眾自行匹配廚師和所屬的料理，不僅包括傳統的中國菜系，還有些融合料理，如中式拉丁美食等。

每個廚師的作品匹配18個菜系之一。(記者高雲兒／攝影)

此次展覽是2016年展覽的重現，也是博物館最受歡迎的展覽之一。策展人之一譚海俊說，，此次設在法拉盛，因法拉盛有超過69%的移民人口來自亞洲，也介紹美國華人博物館。館長姚南薰(Nancy Yao Maasbach)稱法拉盛華人常忙於養家糊口，在法拉盛展出方便更多華人接觸。

33位廚師的故事和美食以多媒體形式展出。(記者高雲兒／攝影)

仇亞犯罪盛行，譚海俊稱希望通過此展覽讓各族裔更了解華人歷史，華人的食物如何與美國融合，意識到華人歷史也是美國的一部分。食物可以跨越語言障礙，引起共鳴。

33個廚師的故事以影像形式循環播放。(記者高雲兒／攝影)

展覽持續到9月10日，展出時間為周四、周五，中午12時至下午5時，周六、日至晚8時。地點為39大道133-33號的法拉盛天廣新天地(Tangram)一樓的Miniso旁。展覽時間可能調整，可參考官網：Mocanyc.org/event/sour-sweet-bitter-spicy-tangram。