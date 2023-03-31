周末好去處／藝術家公共裝置展

由華裔藝術家黃詠子設計的「同源」(Common Ground)公共藝術裝置亮相布碌崙 (布魯克林)下城，該作品具有變色照明顯示器和傳感器，可以記錄環境聲音，比如腳步聲、人聲、交通噪音，並相應地閃爍燈光；藝術家希望通過該裝置加強人與人之間的聯繫，白天供人們歇腳小憩，晚上則成為獨特的發光社交場所。活動時間從即日起至4月9日(周日)，活動免費，地址為阿詩蘭廣場(Ashland Pl)300號。

尋找復活節 彩蛋

一年一度的復活節彩蛋傳統活動又將來到，位於長島 米尼奧拉(Mineola)的「愛城教會」(Edge City Church)會在4月1日(周六)舉辦尋找復活節彩蛋(Easter Egg Hunt)活動，歡迎五年級及以下的小朋友和家長共同參與；屆時現場不僅會帶領小朋友尋找藏在四處的彩蛋，更有各種有趣的活動，包括面部彩繪和集體遊戲等。活動免費，時間為上午11時至12時30分，請至shorturl.at/mpuNW提前註冊。地址在米尼奧拉紀念公園(Mineola Memorial Park)。

工業城復古集市

文化氣息濃厚的新晉潮人集散地布碌崙工業城(Industry City)，將在4月1日(周六)、2日(周日)連續兩天舉辦古著快閃集市(Pop Up Vintage Marketplace)；此活動由A Current Affair主辦，會場將集結來自全國70多家頂級古董零售商和私人收藏者，在活動期間，將業內最好的古董服裝、配飾和珠寶，帶到會場呈現給民眾，供參觀選購。活動免費，開放時間為中午12時至下午6時。民眾可上網站https://itsacurrentaffair.com/了解更多。

漫畫及卡通藝術節

「紐約漫畫及卡通博物館藝術節」(MoCCA Arts Festival)為曼哈頓規模最大、最知名的獨立漫畫節，由美國插畫家協會(Society of Illustrators)於每年4月初舉辦，吸引超過500位創作者、近萬名觀眾及業界人士參與。參展藝術家更會分享自己的創作歷程，並有交互工作坊可供交流學習。活動時間為4月1日(周六)、2日(周日)兩天，開放時段為每天上午11時至下午7時。民眾可登錄https://www.moccafest.org/了解詳情。