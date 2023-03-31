春日踏青 紐約周邊3景點感受大地新生氣息

歷經三個月的冬季封山，莊嚴寺將於4月重新對外開放。(取自莊嚴寺臉書)

春天的腳步已經悄悄來到紐約，隨著天氣轉暖，花朵漸開，在冬天悶了好幾個月的人們，終於可以走出家門，自由漫步，感受大地新生的氣息。雖說紐約市區內有不少踏青好去處，但若能夠偶爾遠離塵囂，到郊外走走逛逛，也是不錯的選擇。

莊嚴寺在歷經三個月的冬季封山後，將自4月起重新開放。(取自莊嚴寺臉書)

莊嚴寺建築 貝聿銘設計

莊嚴寺(Chuang Yen Monastery)位於紐約州博南郡(Putnam County)肯特鎮(Kent)，始建於1974年，每年冬季關閉，於4月初開放。莊嚴寺沒有設立圍牆，通向寺廟的是一條菩提大道，大道兩旁排列著十八羅漢，到了盡頭，便可看到莊嚴的大佛殿。

莊嚴寺園區內的鐘樓。(記者高雲兒／攝影)

大佛殿外型採盛唐風格，以懸壁式設計，殿內正中供奉著37呎高的毗盧遮那佛像，為西半球第一大佛。整座大殿沒有柱子，寬敞清淨，象徵著佛法浩瀚與佛教慈悲包容的精神，這個設計出自著名華裔建築師貝聿銘。

莊嚴寺可踏春也可參拜。(取自莊嚴寺臉書)

大佛殿左邊是觀音殿，也是唐代式樣，三重屋檐，落成於1985年。若想燒香祈福，寺內免費提供香火，不過信眾也可帶來鮮花和水果供奉，另外需要注意的是進殿時需要脫鞋。

若是累了，可以品嘗五觀堂的齋菜，每位六元，有素火腿、豆干、胡蘿蔔，馬鈴薯之類等菜色。

莊嚴寺七寶湖畔的知名觀音像。(取自莊嚴寺臉書)

寺廟之內，還有一個小湖，約四英畝大的七寶湖畔有一尊莊嚴的觀音像，曲徑「淨勤步道 」繞湖一周，將整個湖岸景致串連起來。湖面上還有一座曲橋橫跨銜接「淨月亭」與「淨成園」，「淨成園」一到春天便百花齊放，十分動人。

莊嚴寺地址為卡梅爾村(Carmel Hamlet)301路2020號，於4月1日(周六)重新恢復對外開放，參觀者可於一周七天自上午10時至下午3時免費遊覽，詳情可上baus.org查詢。

大熊山山頂將四周美景盡收眼底。(取自大熊山官網)

大熊山州立公園 山巒起伏

占地5000多英畝的大熊山州立公園(Bear Mountain State Park)，位於紐約市以北40多英里處，俯瞰著哈德遜河，據說此山因輪廓像一頭俯臥的大熊而得名，公園內有許多已搭建好的石階步道，適合各種年齡造訪。

大熊山州立公園不失為春季踏青的選擇。(取自大熊山官網)

很多人都會選擇秋季前往大熊山，五彩繽紛的楓葉點綴山間，如夢如幻，黃昏之下則更顯壯麗。不過春季的大熊山一樣醉人，公園內山巒起伏，樹林茂密，山間的溪流或平靜或湍急，峰巒疊翠，一眼望去盡是翠綠。

大熊山也有徒步登山步道。(取自大熊山官網)

徒步者可自行爬上山頂，慢慢悠悠地上山和下山，大概需要兩個半小時。又或沿著崎嶇的山間公路，一直開車到山頂，俯瞰四周可以將美景盡收眼底。

遊人在大熊山山頂留影。(記者高雲兒／攝影)

春季也是野餐的季節，大熊山腳下的湖邊有大片草坪，鋪上野餐墊，帶上鍾愛的零食，便和三五好友度過悠閒午後。此外，公園內也有騎車、划船、游泳等許多休閒方式。

大熊山上除了可爬山，也有旋轉木馬等兒童設施。(取自大熊山官網) 大熊山公園內可釣魚。(取自大熊山官網)

大熊山位於熊山9西北路(Route 9W North)，全年開放，開放時間為早上8時到日落。

長島康姆賽特州立公園的長島灣。(官網圖片)

康姆賽特州立公園 輕鬆健行

長島 宛如紐約市的後花園，康姆賽特州立公園(Caumsett State Historic Park Preserve)就是後花園中不可錯過的一隅。

康姆賽特州立公園步道。(官網圖片)

這個1750英畝的公園位於長島北邊，是健行走路的好地點，因為靠海，基本都是平路，慢跑、散步或者騎單車都可。步道有不少樹木可以遮陽，就算是大太陽下，走起來也輕鬆愜意。

公園北側是長島灣，民眾可以靜坐在海灘吹風、看海、聽潮，除了徒步，公園內還可釣魚、觀鳥，園內還有一個巨大的馬場。

長島康姆賽特州立公園園區內的海邊景色。(官網圖片)

地址為長島亨廷頓(Huntington)勞埃德港道(Lloyd Harbor Road)25號。公園常年向公眾開放，夏天會收每輛車八元的停車費，網站為nysparks.com/parks/23。