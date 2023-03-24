逃離現實 紐約這3主題餐廳好吃又好玩

愛麗絲夢遊仙境酒吧還原電影名場面。(取自官網)

紐約市 的餐飲業競爭激烈，吸引顧客不只要美味佳餚，還要有鮮明特色，近年來主打不同特色的主題餐廳陸續面世，既好吃、好玩、又好拍照；紐約市近期有多間主題餐廳，精心裝潢叫人身臨其境，忘卻餐廳一門之隔外的現實世界，民眾可趁這些餐廳的限定期間預約，感受不同以往的特殊用餐體驗。

風靡全球的凱倫餐廳在紐約市限時營業。(取自官網)

Karen餐廳 惡劣服務暴紅

與「顧客至上」的理念反其道而行，源自澳洲 的凱倫餐廳(Karen's Diner)是一家美式快餐店，以服務員的惡劣態度出名，迅速在全球竄紅，至今共有14家分店。

沒錯，這家餐廳的靈感來源就是人們通常用來形容喜歡對人大呼小叫的婦女「Karen」，在這裡用餐遭服務員白眼、給臉色、比中指是常態，當然針對種族、性別，以及殘障人士的歧視是禁止的。但正是這樣顛覆傳統的風格，讓很多顧客寧願花錢也想體驗。

「凱倫餐廳」從即日起至12月31日以「快閃」形式在紐約市限定營業，地點位於曼哈頓 西村；由於反應熱烈，一定要網上預約；目前第一波候補名單已發完，民眾可購買早鳥票、或是登記信息加入第二批發放的候補名單中，詳情可訪https://reurl.cc/ZX4n1M，想要體驗這種有趣的互動餐廳，千萬不可錯過。

風靡全球的凱倫餐廳在紐約市限時營業。(取自官網) 來到凱倫餐廳，顧客期待的並非被當作「座上賓」，而是希望被服務生「取笑和虐待」。(取自官網) 凱倫餐廳讓顧客花錢感受遭服務員白眼、給臉色的體驗。(取自官網)

夢遊仙境酒吧 沉浸異想世界

愛麗絲夢遊仙境是很多人耳熟能詳的故事，這間酒吧正是以愛麗絲在夢中的所見所聞為裝潢風格，吸引不少粉絲朝聖。

精緻布置、巧妙擺設，為這裡鍍上童話故事的氛圍感，且實景還原不少名場面，令人產生誤入仙境的錯覺。過去該主題餐廳也曾造訪紐約市，此次再度回歸，主辦方號稱將提供給食客「更全面、更盛大」的冒險之旅；民眾將受邀出席白皇后的雞尾酒晚會，期間會遇見電影中經典的人物角色，就是要讓城市的人們，彷彿不小心也掉進愛麗絲的異想世界。

每場活動約90分鐘，除了小遊戲外，套餐中每人可有兩套訂製雞尾酒以及一份甜點，民眾可以自由打扮成故事人物，除了吃飯外也能沉浸式體驗，留下難忘的體驗。

該活動時間僅有兩個月，地點是Pekarna NYC，地址是曼哈頓Amsterdam大道594號，詳情可查詢www.pekarnanyc.com/alice，參與者必須是21歲以上民眾。

還原愛麗絲夢遊仙境中的電影元素。(取自官網) 愛麗絲夢遊仙境酒吧的來訪者，將與電影中的人物互動。(取自官網) 愛麗絲夢遊仙境酒吧還原電影名場面。(取自官網)

積木酒吧 疊疊樂很歡樂

在海外舉辦時已累積高人氣的積木酒吧(The Brick Bar)，經過長期的籌備，終於來到紐約市；這個酒吧完全以積木打造出的環境為特色，包含了上萬個積木塊，同時也會提供給與會者發揮創意，製作獨一無二的作品，現場也有DJ活躍氣氛；90分鐘的活動時間，除喝酒外還有由積木堆積而成的遊戲裝置、拍照背景板，多不勝數的獎品等待贏取，適合各年齡層的人前來打卡。