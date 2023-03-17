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周末好去處／長島花車遊行 經典老爺車、旗袍會方陣

記者顏嘉瑩整理

●愛爾蘭藝術中心開放日

本周是聖派翠克節(St. Patrick's Day)，為慶祝這個屬於愛爾蘭的傳統宗教節日，位於曼哈頓中城的愛爾蘭藝術中心(Irish Art Center)將於19日(周日)舉辦開放日，帶來傳統音樂、舞蹈表演，藝術及手工藝創作、講故事、木偶戲和原創音樂短片等，讓民眾透過藝術文化，更了解愛爾蘭傳統、民間傳說和神話故事。該活動免費參加，時間從中午12時至下午4時，更多節目時間及細節可上https://reurl.cc/Ad460j查詢。

●失敗博物館

「失敗博物館」(Museum of Failure)與常見的博物館不同，匯集了超過159種完全失敗的產品和服務展出，參觀者在博物館裡可看到由牙膏品牌「高露潔」(Colgate)發明的冷凍牛肉千層麵晚餐、可口可樂公司推出的咖啡味可樂、哈雷·戴維森(Harley Davidson)機車公司推出的香水等失敗產品。策展者希望透過博物館讓民眾了解，若想要進步，就得接受失敗的道理。該博物館17日(周五)開幕，展出至5月9日(周二)，購票在https://reurl.cc/xlLp6z。

長島花車遊行

由非盈利組織「美國城市聯合發展和包容聯盟」(AUUDI)主辦的長島首屆「ABI2023迎新春花車遊行暨亞洲美食文化節活動」，將於18日(周六)舉行。此次遊行中，將有華人騎士摩托車隊、特色花車、鼓樂仗儀隊、經典老爺車、旗袍會方陣等，另外現場也有亞洲美食，和由傳統藝術家來的手工藝及藝術表演，像是畫臉譜、糖畫、魔術、武術、手編工藝、充氣城堡、蹦蹦床等。地點位於Syosset長島火車站停車場，時間早10時至下午5時。

●賞鳥賓果

厭倦了一般的賞鳥活動，那就來參加賞鳥賓果。由森林公園信託(Forest Park Trust)和城市公園巡遊者(Urban Park Rangers)主辦的活動，將於18日(周六)舉行。參加者可以在公園中找到不同種類的鳥類，還可以透過賓果遊戲，獲得獎品。活動適合兒童參加，時間為當天早11時至中午12時，地點位於皇后區森林公園(Forest Park)的Sobelsohn遊樂場，活動免費但需提前註冊，網址為https://reurl.cc/MR46Ov。

博物館 遊行 長島

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