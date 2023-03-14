模擬改造紐約市 學生電競賽起跑

首屆「紐約市Minecraft教育電競區域戰」歡迎所有公校生參加。（取自市教育局官網）

市長亞當斯 (Eric Adams)和市教育總監 班克斯(David Banks)近日宣布，啟動首屆「紐約市 Minecraft教育電競區域戰」(New York City Minecraft Education Battle of the Boroughs，簡稱BOTB)，鼓勵K-12學生參加這項Minecraft電競軟件重建城市挑戰賽，選出最具創意且可行的城市政策改良方案；報名將在4月5日結束。

Minecraft為創新型教育電競遊戲，在類似「模擬城市」(SimCity)的軟件中，請學生們創造未來的紐約市形象。市長辦公室表示，作為市府首次同Minecraft合作的學術性電競比賽，全市公校K-12學生都可參與，但必須在符合聯合國「全球永續發展目標」(Sustainable Development Goals, SDGs)、紐約戰略氣候計畫(PlaNYC)、市長數字遊戲倡議(Mayor's Digital Gaming Initiative)的情況下，進行虛擬紐約市的未來重建。

電競遊戲中，學生可在五大區探索，同當地民代「對話」，加深對城市的了解，提出改進方案。也可針對特定的興趣領域，參考市長的聲明和市府文件，加深了解。

活動要求學生組隊參加，每隊最多五人，在Minecraft中完成命題「如何建立安全、聯通、靈活、可持續發展且不令任何人落後的紐約市？」。晉級隊伍將參與各區半決賽、各區決賽、和全市決賽，獲勝者將被授予第一屆「Minecraft市長獎」。

「希望學生能在有趣、身臨其境中，鍛鍊批判性思維和問題解決能力。」亞當斯表示，「我把權力直接交到聰明的孩子手中，期待他們的想法。」