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「自己拍自己」台灣原住民紀錄片影展 3/10起紐約上映

記者顏嘉瑩／紐約報導
紐約經典電影資料館將於10日至14日舉辦台灣原住民族紀錄片影展，放映16部作品。圖為導演馬躍．比吼1998年作品「如是生活 如是Pangcah」劇照。(紐文中心提供)
紐約經典電影資料館將於10日至14日舉辦台灣原住民族紀錄片影展，放映16部作品。圖為導演馬躍．比吼1998年作品「如是生活 如是Pangcah」劇照。(紐文中心提供)

由駐紐約台北文化中心與紐約經典電影資料館(Anthology Film Archive)推出的「台灣1994-2000年原住民族紀錄片影展」，10日(周五)至14日(周二)於曼哈頓該資料館播映16部由原住民導演拍攝的原住民族紀錄片。

台灣國際紀錄片影展於1988年成立，是亞洲歷史最悠久、最重要的紀錄片影展之一，2021年策畫展原住民族紀錄片專題，首度呈現原住民族「自己拍攝自己」的紀錄片，許多影片母帶甚至連導演都沒留存，是珍貴史料。

此次影展(Indigenous with a Capital 'I': Taiwan Indigenous Documentaries from 1994 to 2000)，由紐文中心居間聯繫，與國家電影及視聽中心合作，帶來包括馬躍・比吼、楊明輝(Umin Howa)、比令．亞布、龍男・以撒克・凡亞思等十位導演16部紀錄片的片單。作品圍繞土地問題、文化流失、身分認同、族群階級、傳統與現代衝突，透過敘事，表露迫切心情，也與當時各種原住民運動息息相關。

台灣資深紀錄片工作者馬躍•比吼(Mayaw Biho)及台灣國際紀錄片影展策展人鍾佩樺，將出席三場映後座談。影展共分七場，每場播映二至三部紀錄片，映後座談將於10日(周五)、11日(周六)和12日(周日)的部分場次分別舉辦。詳情網址：https://reurl.cc/Rvz6mz。

原住民 影展 導演

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