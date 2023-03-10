周末好去處／布碌崙手工藝品快閃集市 手工珠寶吸睛

布碌崙 快閃(Brooklyn Pop-Up)與布碌崙博物館 (Brooklyn Museum)合作集市，將在12日(周日)帶來40名當地手工藝人和各個領域的手工製品，包括不太常見的手工珠寶、手工蠟燭、家庭用品、還有寵物和兒童用品，應有盡有，也是很好的選購禮物地。活動免費，時間為上午11時30分到下午5時30分。活動地址為布碌崙東方大道200號(200 Eastern Parkway)。瀏覽www.brooklynpop-up.com/查看詳情。

●紐約1929年老照片

大都會藝術博物館(Metropolitan Museum of Art)將展出攝影 師阿博特(Berenice Abbott)在紐約市拍攝的黑白照片，還原1929年的紐約街頭情景。博物館將該展覽描述為「一種攝影速寫本」，因為它記錄了當時的摩天大樓、橋梁、高架火車和社區生活，民眾可透過照片一覽舊時紐約。該展覽「阿博特的紐約相冊，1929」從即日起展出至9月4日，更多資訊可上https://reurl.cc/6NNepy查詢。

●親子園藝家庭日

皇后區植物園(Queens Botanical Garden)的兒童花園將在12日(周日)舉辦親子園藝日活動，時間為下午1時到4時，旨在為2到13歲的兒童提供種植和手工活動，並教授園藝常識，領略大自然的美麗。本次活動免費，家長需陪同，建議捐款5元，可直接到場，但主辦方建議提前註冊。地址為法拉盛緬街43-50號，網址為https://reurl.cc/AddLnj。

●彩色裝置「共用地」

布碌崙(布魯克林)即日起至5月1日，展出一個如同積木的五彩公共藝術裝置「共用地」(Common Ground)，出自華裔建築師王瑩姿(Cheryl Wing-Zi Wong，音譯)。這個互動裝置具有變色照明顯示器和傳感器，可以記錄環境聲音，比如腳步聲、人聲、交通噪音，然後根據聲音相應閃爍，王瑩姿鼓勵人們過來進行歌唱或朗誦，就會看到燈光跟著聲音一起起舞。地址為300 Ashland。更多資訊和活動瀏覽https://reurl.cc/GeeLVW。