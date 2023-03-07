消費者保護周 州府示警5類最常見投訴

3月第一周是全國消費者保護周，州府幫助消費者了解自己的權利。(路透)

3月第一周是全國消費者保護周，幫助消費者了解自己的權利，並推廣可以幫助和保護消費者的資源。州長霍楚 (Kathy Hochul)宣布，消費者保護廳(DCP)在2022年協助1萬9752名紐約人處理各種消費糾紛，助消費者追回近240萬元，州府也提出去年收到的前五大類消費投訴。

第一大類是與訂單和交付相關的投訴，包括丟失的商品、收到的商品不對、延遲交貨或根本沒有交貨。例如有人在網上訂家具，交付時間一拖再拖，消費者要取消訂單，卻被告知要收15%的退貨費。消費者向州府投訴，DCP得以安排全額退款。DCP提示，網購一定要使用可信的網站。在不熟悉的網站或賣第三方物品的網站上購物時要謹慎。

第二類是與退款和商店政策有關的投訴，包括退貨政策、退貨費和損壞商品的退款。例如，消費者從一個直銷網站那裡購買了炊具。她在四天後收到炊具，因為不值得購買，要求退貨，卻被告知從購買之日起只有三天可以退貨。因為該公司網站上規定，收到貨物後十天可以退貨，最後DCP幫助消費者取得全額退款。

第三類是與不符合消費者期望的商品或產品有關的投訴。例如有人購買一台爐灶，卻發現爐灶在使用時會間歇性關閉，因為製造商不解決問題，消費者找DCP投訴，DCP幫助取得全額退款。DCP建議消費者查看商店的退貨政策，並保留收據以方便退貨。

第四類是與家庭裝修、維修服務和承包商有關的投訴。DCP建議從有信譽的、有保險 的承包商得到至少三家不同估價，其中包括材料、價格和服務的清單，並且要求檢查承包商的推薦信。