紐約迎春雪… 華埠特色咖啡店 飄香無國界

華埠核心區有數家精品咖啡店，Artbean是其中唯一一家自己烘焙咖啡豆的業者。(記者許君達／攝影)

紐約從去年入冬開始，創下無降雪天數的紀錄，終於在日前迎來今年的首場春雪。隨著氣溫仍低，不適合在戶外走動，在曼哈頓華埠 不僅有傳統中式美食，還有極富特色且物美價廉的精品咖啡 ，趁著天冷到咖啡店裡喝杯飲品溫暖身心，悠閒地度過周末午後，也是一種在城市裡放鬆的方式。

●Artbean Coffee 華洋雙味合璧

Artbean Coffee位於宰也街(Doyers St.)上，由日裔的岡田克也(Spencer Okada)和越南裔的Khanh Tran夫妻共同經營。他們在布碌崙(布魯克林)的合作式咖啡烘焙工坊租用設備，每天為自家的店舖提供由自家烘焙的咖啡豆沖出來的咖啡。目前，店內供應有產自秘魯、哥斯大黎加、肯亞、衣索比亞的單品咖啡豆，還有目前精品咖啡界公認的品質與價格「王者」—藝伎(Geisha，中國稱瑰夏)咖啡。

Artbean是一家夫妻店，夫婦倆分別為日裔和越南裔。(記者許君達／攝影)

鴛鴦是一種源自香港的特色飲品，由咖啡與港式奶茶混合而成。Artbean受香港藝術家的啟發，開發出了與華埠氣質相合、又有自家特色的獨家鴛鴦。(記者許君達／攝影)

在店門口的窗台上，擺著一個「鴛鴦」招牌，「鴛鴦」起源於香港，由黑咖啡與港式奶茶混合而成。Khanh Tran說，他們開發出了有自家特色的鴛鴦—港式奶茶不變，但把香港特色的廉價黑咖啡替換成了自家的濃縮咖啡。此外，紫色的香芋拿鐵(Ube Latte)也是很受歡迎的飲品。

Artbean咖啡店同時利用自家空間為社區內的藝術創作者提供展覽的空間。(記者許君達／攝影)

Artbean Coffee地址為宰也街19號，營業時間周一至周五早8時至晚6時、周末早10時至晚6時。

位於伊利莎白街的Cafe Integral專售獨具特色的尼加拉瓜咖啡。(記者許君達／攝影)

●Cafe Integral 祕境風味探索

位於伊利沙白街(Elizabeth St.)的咖啡館Cafe Integral，全場產品皆由尼加拉瓜 咖啡豆製作為特色。業者Cesar十多年前從尼加拉瓜來到紐約學習藝術專業，感嘆「偌大的紐約，竟然找不到一家賣尼加拉瓜咖啡的店」。

Cafe Integral設有室內座位可供客人在寒冷的天氣中休息。(記者許君達／攝影)

創業初期，Cesar在紐約和尼加拉瓜的鄉村之間頻繁往返，走訪各家咖啡農場尋找好咖啡，又在紐約聯絡小型咖啡工坊幫助烘焙從農場直接進口而來的咖啡生豆。此後，他利用業餘時間自學咖啡烘焙，讓家鄉的咖啡能夠帶有更加私人化的祕境風味表達。

Cafe Integral從開業至今，一直選擇待在華埠社區，店內有常規的黑咖啡(daily brew)和濃縮咖啡，也有手沖咖啡(pour over)。不喜歡黑咖啡的人，也可以試試創意特飲，其中最有地方特色的一種是歐恰塔(Horchata)拿鐵，是由大米、扁桃等雜糧混合多種香料發酵而成的甜味飲料，Cafe Integral用自家釀製的這種飲料代替純牛奶，用製作義式拿鐵的方法將其與濃縮咖啡混合，味道香甜、老少皆宜。

Cafe Integral由一對母子創辦，店內展有母親Helvia的再創作藝術照：仔細看會發現，畫面中的襯衣部分被磨碎的咖啡粉覆蓋，頸部則裝飾有「咖啡豆項鍊」。(記者許君達／翻攝)

Cafe Integral地址在伊利沙白街149號，營業時間每日早8時至下午4時。

Roasting Plant店內最顯眼的莫過於一套複雜的咖啡豆存儲、輸送、烘焙、銷售一體化裝置，極富工業色彩。(記者許君達／攝影)

●Roasting Plant Coffee 現場烘焙表演

Roasting Plant Coffee位於果園街(Orchard St.)，走入店內，正中有十個盛放咖啡豆的巨大玻璃立筒，立筒的下端裝有閥門，供顧客包裝外帶咖啡豆用，其上端則通過像工廠一樣四通八達的複雜管道，分別與櫃台和位於窗口的一個咖啡烘焙裝置相連，咖啡豆通過這些管道被分送各處。

Roasting Plant每隔幾個小時都會現場烘焙咖啡生豆，以求最新鮮的咖啡供應。如果趕得巧，顧客可以現場觀摩咖啡烘焙的過程。(記者許君達／攝影)

如果來得正巧，可以看到現場烘焙的過程。青綠的咖啡原豆通過管道進入烘焙裝置，加熱、翻炒，隨著兩次爆開，顏色逐漸變深，直到變成熟悉的棕黑色樣貌，整個過程大約半個小時。該店的最大特色便是利用這一套複雜的裝置隨需隨烘，保證提供最新鮮的咖啡豆，目前店內提供產自瓜地馬拉、印尼、牙買加等地的咖啡。

如今，該咖啡店在底特律和英國倫敦都有分店，果園街的店則是全球首家，地址位於果園街81號，營業時間平日早7時至晚6時，周末早9時至晚6時。