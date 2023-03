周末好去處／紐約國際兒童電影節 全面回歸現場活動

號稱全美最大的兒童電影 展(New York International Children's Film Festival)再次於3月回歸,此次是自受到疫情影響以來,第一次全面恢復現場活動,即日起至19日(周日),電影節將播放一系列涵蓋各年齡層和文化背景的電影,從動畫片到真人電影共超過25部作品;期間也有與電影人問答環節、工作坊等活動,適合闔家參加,更多詳情、售票連結可瀏覽網站https://nyicff.org。

●素人藝術博覽會

自1993年創立的「素人藝術藝博會」(Outside Art Fair),是給自學成才的藝術家們展示作品的最佳平台,從即日起5日(周日),在曼哈頓的Metropolitan Pavilion將展出60多名藝術家的作品。今年特別展出項目為「我們是鳥類」(We are Birds)、「貓王的生與死」(The Life and Death of Elvis Presley: A Suite),讓民眾欣賞素人藝術家表現的不凡藝術。地址是曼哈頓西18街125號,需購票入場,更多資訊在https://reurl.cc/NqAYl9。

●布碌崙 家庭日

由紐約之家(New York Family)舉辦的「家庭日兼營會」(Family Fun Day & Camp Fair),將在4日(周六)於布碌崙舉行,孩子們可參與一系列好玩的戶外活動,如遊戲、手工製作、畫臉、抽獎環節等,活動也邀請多個營地參展商的參與,家長可帶孩子了解喜歡的夏令營項目,在暑假來臨時報名參加、豐富假期生活;活動於當日中午12時舉行,地點是布碌崙中央圖書館,地址是布碌崙Grand Army Plaza10號,活動免費。

●源自日本 音樂節

「源自日本音樂節」(MFJ Festival)在紐約迎來第48個季活動,這次有八名常駐藝術家將帶來作品,少不了代表日本當代聲樂的曲目;其他特別項目包括策展人Akane Matsudaira發表題為「日本聲樂作品:來自歌手的視角」的展出、藝術家問答環節、以及日本和美國藝術家的論壇會等。活動將於4日(周六)至5日(周日)舉行,地點是Scandinavia House,地址是曼哈頓公園大道(Park Ave.)58號,購票和詳情可查https://www.facebook.com/musicfromjapan/。