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周末好去處／紐約國際兒童電影節 全面回歸現場活動

記者顏潔恩整理

號稱全美最大的兒童電影展(New York International Children's Film Festival)再次於3月回歸，此次是自受到疫情影響以來，第一次全面恢復現場活動，即日起至19日(周日)，電影節將播放一系列涵蓋各年齡層和文化背景的電影，從動畫片到真人電影共超過25部作品；期間也有與電影人問答環節、工作坊等活動，適合闔家參加，更多詳情、售票連結可瀏覽網站https://nyicff.org

●素人藝術博覽會

自1993年創立的「素人藝術藝博會」(Outside Art Fair)，是給自學成才的藝術家們展示作品的最佳平台，從即日起5日(周日)，在曼哈頓的Metropolitan Pavilion將展出60多名藝術家的作品。今年特別展出項目為「我們是鳥類」(We are Birds)、「貓王的生與死」(The Life and Death of Elvis Presley: A Suite)，讓民眾欣賞素人藝術家表現的不凡藝術。地址是曼哈頓西18街125號，需購票入場，更多資訊在https://reurl.cc/NqAYl9

布碌崙家庭日

由紐約之家(New York Family)舉辦的「家庭日兼營會」(Family Fun Day & Camp Fair)，將在4日(周六)於布碌崙舉行，孩子們可參與一系列好玩的戶外活動，如遊戲、手工製作、畫臉、抽獎環節等，活動也邀請多個營地參展商的參與，家長可帶孩子了解喜歡的夏令營項目，在暑假來臨時報名參加、豐富假期生活；活動於當日中午12時舉行，地點是布碌崙中央圖書館，地址是布碌崙Grand Army Plaza10號，活動免費。

●源自日本音樂節

「源自日本音樂節」(MFJ Festival)在紐約迎來第48個季活動，這次有八名常駐藝術家將帶來作品，少不了代表日本當代聲樂的曲目；其他特別項目包括策展人Akane Matsudaira發表題為「日本聲樂作品：來自歌手的視角」的展出、藝術家問答環節、以及日本和美國藝術家的論壇會等。活動將於4日(周六)至5日(周日)舉行，地點是Scandinavia House，地址是曼哈頓公園大道(Park Ave.)58號，購票和詳情可查https://www.facebook.com/musicfromjapan/

電影 日本 布碌崙

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