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26日史島多元文化美食節 促進社區和諧

記者顏潔恩／紐約報導

自新冠疫情爆發以來，紐約市亞裔或猶太人在路上遭到無辜攻擊的事件不停發生；為推動反仇視運動，史泰登島地區檢察官麥文瀚(Michael McMahon)聯合史島人民仇恨犯罪小組(Staten Island Hate Crimes Task Force)，定於26日(周日)在島上舉辦「多元文化美食節」，邀請民眾踴躍出席。

麥文瀚指，自賓州匹茲堡(Pittsburgh)的猶太教堂遭遇槍擊案起，他與數名民眾首度成立史島人民仇恨犯罪小組，旨在於當地推廣反仇視運動；「仇恨顯然會在一瞬間演變成嚴重的暴力事件」，而身為民選官員，我們有責任與社區組織合作，通過教育、公眾宣導等，消除種族歧見。

當日活動將邀請多元背景的團體及組織，帶來各自國家的美食供民眾品鑑，同時也有文化舞蹈表演等；通過文娛活動，主辦方相信會促進各族裔間的交流和認識，未來也將製造更多類似機會。

美食節將於26日(周日)下午1時舉行，地點是Sacred Heart學校的運動場，地址是史島N Burgher大道301號，入場免費，更多詳情可瀏覽SILOVE.org。

美食 猶太 仇恨犯罪

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