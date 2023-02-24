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紐約蘭花展 品味中華古韻

記者張心／紐約報導
出自華裔設計師鄺莉莉之手的蘭花展，蘊藏中華古典風韻。(記者張心／攝影)
出自華裔設計師鄺莉莉之手的蘭花展，蘊藏中華古典風韻。(記者張心／攝影)

位於布朗士的紐約植物園(New York Botanical Garden)第20屆年度蘭花展近日登場，首次以中華古典元素為底色，呼應主題「自然的遺產」(The Orchid Show: NaturalHeritage)，以植物景觀展現歷史韻味，加入詩詞歌賦等元素，讓參觀者在如夢似幻的花海中，也同時體會千年古國的風韻與悠長。

綠蔭迴廊、花海相伴，觀者沉醉。(取自紐約植物園臉書)
綠蔭迴廊、花海相伴，觀者沉醉。(取自紐約植物園臉書)
華裔設計師鄺莉莉在中國古典文人名篇的啟發下，創作出第20屆紐約蘭花展。(取自紐約...
華裔設計師鄺莉莉在中國古典文人名篇的啟發下，創作出第20屆紐約蘭花展。(取自紐約植物園Instagram)

賦詩詞 賞蘭香

過去的紐約植物園蘭花展，從不曾以中華文化為背景，也難以使參觀的華人油生賞花之外的共情。然而今年的情境卻多有不同，步入展廳內的朵朵蘭花間，伴隨著一首首標註中文的詩詞歌賦，使懂得這紛繁文法的人們，忍不住朗讀驚嘆。

成千上萬株不同品類的蘭花盛開。(記者張心／攝影)
成千上萬株不同品類的蘭花盛開。(記者張心／攝影)

「四眺華林茂，俯仰晴川渙。激水流芳醪，豁爾累心散。遐想逸民軌，遺音良可翫。古人詠舞雩，今也同斯歎。」魏晉詩人袁嶠之所作的蘭亭詩，收錄於紀念王羲之的「蘭亭後續」之中，而其描寫的古人置身彩竹山林間的心境，卻也同來賞蘭花展的紐約客們，有著不謀而合的恰如其分。是輪迴還是模仿，千年前的山水和今日的都市遠郊，觀者在低頭賞玩這蘭花交錯中的古詩碑文，不免走了神。

華裔設計師巧思

這一切出自華裔設計師鄺莉莉(Lily Kwong，音譯)之手，她想將那些啟發她創作的中國古典文人名篇，同綠樹花草的自然風光相連。「同樣是五彩繽紛的各式蘭花，這是紐約植物園蘭花展永恆基調，但不同以往的是，我加入了對於我的家人、我自己都非常重要的中華文化精萃，那些藝術、哲學、還有意境。」

細密涓流伴隨綠葉荷塘，紐約蘭花展典藏古風意境。(記者張心／攝影)
細密涓流伴隨綠葉荷塘，紐約蘭花展典藏古風意境。(記者張心／攝影)

鄺莉莉說，她相信這些歷史的沉澱不僅僅對華人，而是對世界各種文化傳統下成長的人們，都會有所啟發的瑰寶。

華裔設計師鄺莉莉在中國古典文人名篇的啟發下，創作出第20屆紐約蘭花展。(取自紐約...
華裔設計師鄺莉莉在中國古典文人名篇的啟發下，創作出第20屆紐約蘭花展。(取自紐約植物園臉書)

就讀於哥倫比亞大學(Columbia University)城市研究學系的鄺莉莉，畢業後主要從事景觀藝術的設計工作。她喜歡用自然的柔軟融入城市的生硬，將特定的植物藝術放入摩天大樓中；那些紐約市的著名地標中，無論是高線公園(High Line)還是大中央車站(Grand Central Station)，都能看到她所設計的作品。與此同時，她也成為時常在「紐約客」、「Vogue」、富比世(Forbes)等知名刊物，發表個人設計的華人藝術家。

成千上萬株不同品類的蘭花盛開。(記者張心／攝影)
成千上萬株不同品類的蘭花盛開。(記者張心／攝影)
成千上萬株不同品類的蘭花盛開。(記者張心／攝影)
成千上萬株不同品類的蘭花盛開。(記者張心／攝影)

3月更見燦爛

成千上萬株含苞待放的蘭花，伴隨著連綿的山丘，激盪著細密涓流，這一場在紐約市舉行的蘭花盛宴，於即日起至4月23日，伴隨著北半球的春日，呈現在紐約植物園中。

目前由於氣溫偏冷，現場蘭花多含苞待放，預計在3月溫度回暖後，春花爛漫之時，參觀者將可看到盛景般的滿園春色。

除了白日的園區觀賞外，今年也推出「蘭花之夜」(Orchid Nights)活動；年滿21歲的遊覽者，可以夜賞蘭花香的同時，來一杯特調的美酒，做一次魏晉風流雅士。

蘭花展一周七天開放；「蘭花之夜」僅於3月18日、3月25日、4月1日、4月8日、4月15日、4月22日呈現。紐約植物園地址：布朗士南方大道(Southern Blvd. )2900號。詳情請參考：https://www.nybg.org/event/the-orchid-show-naturalheritage/。

成千上萬株不同品類的蘭花盛開。(記者張心／攝影)
成千上萬株不同品類的蘭花盛開。(記者張心／攝影)
不同文化背景的觀者沉澱在中國古風蘭花中。(記者張心／攝影)
不同文化背景的觀者沉澱在中國古風蘭花中。(記者張心／攝影)

植物園 華人 布朗士

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