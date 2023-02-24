周末好去處／「小即是美」微型世界展 探索無限創意

全世界小型展品最齊全的「小即是美」(Small Is Beautiful)微型世界巡迴展，於即日起展出至4月9日(周日)。這場集聚30位藝術家、展出超過130項作品、吸引全球15萬觀眾品鑑的個性展，繼巴黎、倫敦等地的成功舉辦後，終於在紐約市壓軸出場。除了常規展品外，現場還將推出兒童尋寶遊戲，讓孩子們在寓教於樂中，探索創意的無限。地點：曼哈頓 百老匯(Broadway)718號；詳情請參考：https://reurl.cc/ykE0eD。

免費樂高搭建活動

紐約公共圖書館 (New York Public Library)將於25日(周六)推出樂高搭建活動(LEGO Table Time)，專門為12歲以下兒童們提供免費、安全、愉快的樂高積木玩耍時間。作為紐約公共圖書館和樂高公司合作的惠民項目，五歲以下的幼童可以在監護人的陪伴下，於活動當天上午10時至下午1時；5歲至12歲的兒童，則可以於下午2時至5時，親手體驗創造樂高世界的快樂。活動地點位於史泰登島Richmondtown圖書館二樓，詳情請參考：https://reurl.cc/6NaMq5。

日本 工藝品展覽

如果你喜歡日本小手工藝品的話，26日(周日)在曼哈頓將舉辦一場「日本工藝品展覽」(Japanese Craft Fair)。集結極具日本文化代表性的耳環、項鍊、和服、茶杯、包包等生活工藝品，紐約客們可以近距離體會島國的「匠人」精神。「日本工藝品展覽」將從26日中午12時持續到晚6時，地點位於曼哈頓東3街91號，詳情請參考：https://reurl.cc/KMA58j。

布碌崙粉色碼頭

情人節雖過，但紐約市浪漫依舊。曼哈頓15號碼頭(Pier 15)的「粉色碼頭」(Pink Pier)，從即日起將持續至3月31日(周五)，民眾可在每天下午4時至午夜12時，造訪由粉色彩燈妝點的河岸，躲在玻璃房子或水晶氣球裡，和親友來一頓水濱晚餐。「粉色碼頭」除了用餐區域外，也提供不少網紅拍照打卡點，使訪客在大快朵頤的同時，和同伴們一起拍照，留下難忘的瞬間。詳情請參考：https://www.watermarkny.com/。