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首位華人歌手 林俊傑巴克萊中心連唱兩場

記者張心／紐約報導
林俊傑於17、18日連續兩天，在紐約市巴克萊中心舉辦「JJ20世界巡迴演唱會」。(JFJ Productions提供)
林俊傑於17、18日連續兩天，在紐約市巴克萊中心舉辦「JJ20世界巡迴演唱會」。(JFJ Productions提供)

新加坡華裔歌手林俊傑於17、18日連續兩天，在紐約市巴克萊中心(Barclays Center)舉辦「JJ20世界巡迴演唱會」，成為首位在此場館連開兩日個唱的華人歌手，帶來近三小時、約40首歌的精采表演，令現場上萬名歌迷聽得如癡如醉。

(影音來源：記者張心)

(影音來源：記者張心)

「JJ20世界巡迴演唱會」是林俊傑為紀念出道20年舉辦的全球個唱，自2022年11月4日於新加坡國家體育場拉開帷幕，之後前往馬來西亞、台灣、澳洲、北美、香港和歐洲等地開演，所到之處票務幾乎早早售罄，引得海外華人瘋搶關注。

本計畫在巴克萊中心開18日單場的林俊傑，在開票後所有座位全部售罄，主辦方於上月宣布17日加開一場，使更多的美國歌迷可以現場聆聽「行走的CD」。

17日晚的歌迷互動環節，一位來自北京歌迷「嘶吼」表示，這是自己所跟「JJ20世界巡迴演唱會」的第四場演出，但還沒聽過癮；引得林俊傑驚呼「一定會為了你和愛我的大家，好好唱歌」。

持續近三小時的演唱會，林俊傑除了自彈自唱之外，也獻上舞蹈表演；他打趣地問觀眾「誰是聽我的歌長大的」，之後便帶領萬人回憶青春，帶來包括「江南」、「醉赤壁」、「她說」、「記得」、「當你」等膾炙人口的歌曲。

隨後也演唱近年推出的新歌「7千3百多天」、「那些你很冒險的夢」、「After The Rain」、「一定會」等。

林俊傑在演唱間隙，不斷用英文感謝紐約的歌迷，並表示自己很興奮可以在世界知名的巴克萊中心開唱，未來會帶來更多好的音樂作品，希望歌迷可以繼續支持，他也宣布將於兩個月後，推出2023年的新專輯。

最終在全場合唱林俊傑2005年所做的成名曲之一「一千年以後」的歌聲裡，結束了當晚的演唱會。

林俊傑於17、18日連續兩天，在紐約市巴克萊中心舉辦「JJ20世界巡迴演唱會」。...
林俊傑於17、18日連續兩天，在紐約市巴克萊中心舉辦「JJ20世界巡迴演唱會」。(記者張心／攝影)
林俊傑於17、18日連續兩天，在紐約市巴克萊中心舉辦「JJ20世界巡迴演唱會」。...
林俊傑於17、18日連續兩天，在紐約市巴克萊中心舉辦「JJ20世界巡迴演唱會」。(記者張心／攝影)
林俊傑現場自彈自唱多首成名作。(記者張心／攝影)
林俊傑現場自彈自唱多首成名作。(記者張心／攝影)
林俊傑於17、18日連續兩天，在紐約市巴克萊中心舉辦「JJ20世界巡迴演唱會」。...
林俊傑於17、18日連續兩天，在紐約市巴克萊中心舉辦「JJ20世界巡迴演唱會」。(記者張心／攝影)
林俊傑於17、18日連續兩天，在紐約市巴克萊中心舉辦「JJ20世界巡迴演唱會」。...
林俊傑於17、18日連續兩天，在紐約市巴克萊中心舉辦「JJ20世界巡迴演唱會」。(記者張心／攝影)
林俊傑現場回顧出道20年。(記者張心／攝影)
林俊傑現場回顧出道20年。(記者張心／攝影)
林俊傑於17、18日連續兩天，在紐約市巴克萊中心舉辦「JJ20世界巡迴演唱會」。...
林俊傑於17、18日連續兩天，在紐約市巴克萊中心舉辦「JJ20世界巡迴演唱會」。(記者張心／攝影)
林俊傑於17、18日連續兩天，在紐約市巴克萊中心舉辦「JJ20世界巡迴演唱會」。...
林俊傑於17、18日連續兩天，在紐約市巴克萊中心舉辦「JJ20世界巡迴演唱會」。(記者張心／攝影)

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