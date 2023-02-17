周末好去處／紐約植物園蘭花秀 華裔藝術家鄺麗麗設計

一年一度位於布朗士 的紐約植物園 (New York Botanical Garden)蘭花秀，將於18日(周六)開幕，持續到4月23日(周日)。今年的蘭花秀邁入第20屆，以「自然遺產」(Natural Heritage)為主題，邀請華裔藝術家鄺麗麗(Lily Kwong，音譯)設計，用上萬朵五彩繽紛的蘭花，融入中式園林設計理念，搭配其他藝術及燈光裝飾，與蘭花交織成一幅美麗風景。活動詳情及購票請上https://reurl.cc/OV1LZr查詢。

●總統日周末徒步之旅

本周為總統日(Presidents' Day)周末，為慶祝該節日，並讓民眾更了解美國歷史文化，曼哈頓 Flatiron NoMad Partnership將於19日(周日)上午11時舉辦徒步之旅，邀請作家兼專業導遊柏蔓(Miriam Berman)介紹熨斗大廈附近社區，與美國歷任總統的歷史。參加者將會聽到布坎南(James Buchanan)、林肯(Abraham Lincoln)、格蘭特(Ulysses S. Grant)和克里夫蘭(Grover Cleveland)等歷屆總統的故事。活動免費參加，細節請上https://reurl.cc/WDdMj5。

●總督島冰雕展

總督島(Gov­er­nors Island)將於18日(周六)舉辦冬季冰雕展(Winter Ice Sculpture Show)。由Governors Island Arts與曼哈頓下城文化委員會主辦的該活動，能讓民眾體驗實際冰雕、欣賞專家作品，現場也將有免費音樂和熱飲等，供參加者享用。另外，與會者還能參與投票，選出獲得「民眾選擇獎」的冰雕作品。該活動從當天中午12時開始，至下午4時，開放給所有人免費參加，更多資訊在https://reurl.cc/kld3RG。

●自然徒步及說故事

聽膩了一般的童話故事嗎？18日(周六)在曼哈頓崔恩堡公園(Fort Tryon Park)將舉辦一場特別的自然徒步及說故事活動，說書人Rachael Harrington將會帶著大小朋友，一起深入公園內，一邊觀察大自然的景色和元素，一邊創作出童話故事中的主角、環境和故事內容，與會者將可以一起發揮想像力，創作出獨一無二的童話故事，主辦方也會提供熱可可等飲品。活動適合四到九歲兒童在家長陪同下參與，時間為下午1時至2時，詳情在https://reurl.cc/7RXLZk。