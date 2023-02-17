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亞洲協會「比較地獄」藝術展 一窺死後世界

記者顏嘉瑩／紐約報導
耆那教中，惡魔正在懲罰兩個在生前作惡多端的人。(亞洲協會提供)
耆那教中，惡魔正在懲罰兩個在生前作惡多端的人。(亞洲協會提供)

不同的文化、宗教，對於死後世界的探討既有雷同，又有各自相異且具文化特色之處；亞洲協會(Asia Society)將於21日(周二)至5月7日(周日)舉辦「比較地獄：亞洲地下世界的藝術」展(Comparative Hell: Arts of Asian Underworlds)，透過54件藝術作品，探索在八世紀到21世紀，佛教、印度教、耆那教和伊斯蘭教等亞洲宗教傳統中對地獄的描繪。

●展品豐富 橫跨13個世紀

此次藝術展為全美首個相關的綜合性展覽，展覽將各個亞洲傳統宗教信仰，以及如何描述地獄的方式，用豐富的藝術作品體現。

亞洲協會的「比較地獄：亞洲地下世界的藝術」展，透過54件藝術作品，探索在八世紀到...
亞洲協會的「比較地獄：亞洲地下世界的藝術」展，透過54件藝術作品，探索在八世紀到21世紀，各個亞洲宗教傳統中對地獄的描繪。(亞洲協會提供)

這些藝術作品囊括的時間軸從8世紀橫跨到21世紀，藝術作品探索了隨著時間的推移，人們對於地獄概念改變和亞洲視覺文化的演變，讓參觀者更能藉由作品，看到人們對死後世界的想法，以及分別在時間及宗教間的交互改變中，想法如何去影響藝術創作和作品，不同的創作，又如何被用來當作教學工作，增強和影響宗教教義的見解。

亞洲佛教和印度教中，經常出現救世主將被困在地獄的靈魂救出的說法。(亞洲協會提供)
亞洲佛教和印度教中，經常出現救世主將被困在地獄的靈魂救出的說法。(亞洲協會提供)

●不同宗教 地獄觀念雷同

藝術展中，介紹了佛教、印度教、耆那教和伊斯蘭教的宇宙論概念，透過繪畫、雕塑以及宗教聖物等，探討不同宗教的宇宙觀念，以及對於死後世界的審判、懲罰和救贖等概念。

當代藝術家將宗教的傳統象徵主義與新媒體相結合，以傳達當今的價值觀和弊病。(亞洲協...
當代藝術家將宗教的傳統象徵主義與新媒體相結合，以傳達當今的價值觀和弊病。(亞洲協會提供)

雖然亞洲文化各異，但在探討死後世界中，有許多傳統及觀念是各個宗教均有、雷同的，像是在展覽藝術品中，參觀者就可以看到不同的宗教將火刑，描繪成作惡多端的人在死後，將會得到的懲罰，以塑造宗教價值觀和信仰，同時灌輸美德行為和鼓勵贖罪的手段，反映了人類對精神轉變的普遍渴望。

亞洲多個宗教的宇宙觀中，包含了地獄的多層或階段。(亞洲協會提供)
亞洲多個宗教的宇宙觀中，包含了地獄的多層或階段。(亞洲協會提供)

●5大主題 從多層面探討

該展覽共分為五個主題，包括定位地獄(Situating Hell)、審判(Judgment)、懲罰(Punishment)、救贖(Salvation)和當代地獄(Contemporary Hell)，從各個不同的層面來探討地獄在亞洲文化及宗教，還有人們對其的想法。

亞洲協會的「比較地獄：亞洲地下世界的藝術」展，透過54件藝術作品，探索在八世紀到...
亞洲協會的「比較地獄：亞洲地下世界的藝術」展，透過54件藝術作品，探索在八世紀到21世紀，各個亞洲宗教傳統中對地獄的描繪。(亞洲協會提供)

定位地獄將地獄放到更大的宗教宇宙中，包括與地獄相反的「天堂」，以及各個宗教相關的傳統；審判則展出人們在死後因為生前的行為，受到譴責的各種繪畫及圖像；懲罰則是將在宗教建築或相關教學中，呈現的酷刑場景、手稿插圖等表現；救贖的概念則在許多宗教傳統中，可透過「調解者」的幫助，逃離地獄的希望，該部分展覽則有各宗教中救世主的形象，以及他們救那些被困在地獄承受苦難的靈魂的場景；當代地獄則是透過展出當代亞洲藝術家的作品，呈現現代對地獄的歷史詮釋，與當代的恐懼和悲劇產生共鳴，展出的藝術家包括Afruz Amighi、Luis Lorenzana、Tsherin Sherpa和陸揚(Lu Yang)等人的作品。

各宗教都有人們將被根據生前的行為，在死後接受審判的概念。圖為坐在水牛身上的印度教...
各宗教都有人們將被根據生前的行為，在死後接受審判的概念。圖為坐在水牛身上的印度教神閻摩。(亞洲協會提供)

除了展覽本身，亞洲協會也將針對該主題，舉辦相關學術研討會、表演和論壇等，讓民眾可透過文化交流，更深入了解亞洲文化及宗教對於地獄及死後世界的探討；該展覽在曼哈頓結束後，並將於6月16日至9月18日，在舊金山亞洲藝術博物館(Asian Art Museum)巡迴演出，更多資訊可上https://reurl.cc/338xR9查詢。

亞洲協會的「比較地獄：亞洲地下世界的藝術」展，透過54件藝術作品，探索在八世紀到...
亞洲協會的「比較地獄：亞洲地下世界的藝術」展，透過54件藝術作品，探索在八世紀到21世紀，各個亞洲宗教傳統中對地獄的描繪。(亞洲協會提供)

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