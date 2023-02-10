到紐約特色書店 享受沉浸式知覺體驗

紐約的百年老店「思存書店」20年前店裡生意相當好。(取自思存書店臉書)

互聯網、電子書的興起，以及網購的異軍突起，使得紐約市不少書店 在近年來無奈被迫關閉。然而也有書店受到扶持，挺過疫情，甚至在疫情及後疫情時代開張，迎接書友。因應這個城市多元化與多族裔的讀者群，紐約的實體書店各有特色，帶來沉浸式的知覺體驗。

位於華埠的「你和我書店」。(本報檔案照)

位於華埠的「你和我書店」及其創始人余夢。(本報檔案照)

「你和我書店」亞裔 書迷聚集地

在曼哈頓 華埠，茂比利街(Mulberry St.)是條殯儀館和喪葬用品店林立的街道，但也有全市第一家亞裔女性經營的書店「你和我書店」(Yu and Me Books)。書店在2021年12月開張，經營者是27歲的加州女孩余夢。閱讀壁龕上有攝影師曾大衛(David Zeng)拍攝的華埠居民肖像，書店中間的木製櫃台，也有已故攝影師李揚國拍攝的亞裔參與社會運動的照片。在反亞犯罪及仇恨激增的大背景下，這家致力推廣亞裔及移民作家的書店，也給了亞裔書迷一個溫馨、安全及用書本與文學療癒的棲息之所。

網址：https://www.yuandmebooks.com/，地址：曼哈頓茂比利街44號

紐約地標、百年老店「思存書店」。(取自Instagram)

「思存書店」在天氣好時，將店裡書籍放到戶外供讀者選購，成為獨特風景。(取自思存書店臉書)

紐約地標、百年老店「思存書店」，新書作者正在牆上簽名。(取自Instagram)

紐約地標 百年老店「思存書店」

曼哈頓第四大道，曾被稱為「書店一條街」，但隨著人們生活方式的改變，唯獨百年老店思存書店(Strand Bookstore)仍屹立不倒。疫情期間，它曾面臨財政危機，停業四個月，店主發出求助信後，廣大書迷熱情解救，三小時內下了逾2萬5000個在線訂單，得以死而復生。如今，它是世界上最大的二手書店之一，每本書首尾相連，排列能長達18哩，既能淘到當下最熱門的書籍，也不乏二手書、一元書、古董書、各國未能出版的書籍以及各類絕版書籍。

網址：https://www.strandbooks.com/，地址：曼哈頓百老匯828號

紀伊國書屋，販賣大量日式雜誌、書籍、手作以及文具。(取自紀伊國書屋官網)

紀伊國書屋的漫畫牆。(取自紀伊國書屋官網)

紀伊國書屋也經常舉辦活動，吸引動漫迷參加。(取自紀伊國書屋臉書)

紀伊國屋書店 動漫文化與日式文具

比鄰曼哈頓中城布萊恩公園(Bryant Park)的紀伊國屋書店(Kinokuniya)，是日本老牌書店，這一家紐約旗艦店在2007年開張，販賣以日本及亞洲為主題的英文書籍以外，也販賣雙語漫畫、文具周邊、日文雜誌及書籍，二樓的三面牆，還有井上雄彥以「浪人劍客」為主題製作的水墨紀念壁畫。 這不僅是挑選書籍的好去處，也是為親友挑選日式文具及特色文化產品的一站式選擇。地下一樓時尚及居家生活類的原裝日語雜誌，除了雜誌本身還附送超值的手袋、手帳、化妝包等，有時也吸引外族裔客人的購買。

書店一旁的Toho Shoji，也可順帶一逛。它是來自東京的小型連鎖店，販售各類串珠、線與鏈、吊墜、扣鉤和墊片，用來搭配有個性的DIY 配件，同時也出售雙語珠寶雜誌。

網址：https://usa.kinokuniya.com/，地址：曼哈頓第六大道1073號

重音姊妹為新移民及文藝青年提供聚所。(記者鄭怡嫣／攝影)

重音姊妹有一系列由中國進口的最新文史哲類書籍及小說。(記者鄭怡嫣／攝影)

「重音姊妹」 首家華語地下書店

位於新州澤西市的「重音姊妹」(Accent Sisters)，是大紐約地區首家地下與獨立華語書店。兩位青年女性主理人李驕陽與林小顏，也是在紐約活躍的詩人與創作者。書店遴選中國大陸、港台、海外華語作家的中英文書籍及獨立出版物，有時也會應讀者點單，從中國空運最新華語作品。除小說及非虛構以外，也包括紅色政治書，古本，人文社科，及概念性書籍等。

書店也會不定期邀請活躍在美國的華裔作家與詩人，舉辦朗讀分享會或文化沙龍，令「遊牧式」的大紐約書迷們有一個可供群聚與討論的空間，目前，該書店為預約制，有興趣的民眾，可通過重音姊妹Instagram帳號「accentsisters」私信預約，並關注書店舉辦的藝文活動。