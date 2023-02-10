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周末這樣玩／南加聖塔芭芭拉 哈利王子來安家

周末好去處／到布碌崙快閃藝術市集挖寶

記者顏嘉瑩整理

布碌崙(布魯克林)的快閃藝術市集(Pop-Up Artisan Markets)將於12日(周日)在布碌崙博物館(Brooklyn Museum)舉辦。該活動強調在地小商家、可永續發展材料和純手工製品等，相當具有特色。到時將會有40家不同的商販，陳列時裝、配飾、家居用品、美容和珠寶等各式商品，不失為送禮的好選擇，民眾可以到場挖寶，尋找獨一無二的本地商品。時間為早10時30分至下午5時30分，更多資訊可上https://www.brooklynpop-up.com/。

健康心臟超級健行

情人節就要到來，不只人們慶祝，動物們也在為春天的來到慶祝。2月是美國心臟健康月，市公園局配合情人節與心臟健康月，將在11日(周六)在布碌崙展望公園(Prospect Park)舉辦情人節前的「健康心臟超級健行」(Pre-Valentines Day Healthy Heart Super Hike)，參加者可探索公園的動植物群，並了解動物間的求偶儀式，以及牠們如何表達對伴侶間的喜愛。時間為中午12時至下午2時，詳情地點請上https://reurl.cc/85rjLj

時裝區裝置藝術「活燈籠」

曼哈頓時裝區(Garment District)最新的裝置藝術品「活燈籠」(Living Lantern)，從即日起展出至24日(周五)。這個裝置藝術高14呎、寬20呎，坐落在百老匯大道與第39街和第40街之間，由風力驅動，只要微風吹拂，民眾就可以看到燈籠外膜的舒展和閉合，光線照過燈籠核心改變顏色，讓燈籠隨時隨地都能展現不同樣貌。根據主辦方，希望這個燈籠能夠為曼哈頓中城帶來希望、光明和指明路燈。

慶祝情人節 為愛繪畫

情人節的慶祝方式有很多，透過藝術表達對情人或親友自己心中的感情，也是一種方式。曼哈頓J. Hood Wright公園，將於11日(周六)舉辦情人節的為愛繪畫活動，透過專家的指導，民眾將可以畫出自己所愛的人，或是創作獨特的藝術品，送給情人或是親友。主辦方建議參加者可以帶一件令自己難忘、具有特殊意義的物品，來激發創作靈感。活動免費，適合所有年齡層，時間為中午12時30分至下午2時30分，更多資訊在https://reurl.cc/91d4aO

布碌崙 曼哈頓 百老匯

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