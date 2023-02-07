場場爆滿寫奇蹟 用「笑果」回應輿論

脫口秀演員、笑果文化總編劇程璐。(記者張心／攝影)

「脫口秀大會」首次在美國巡演，演出者普遍認為北美觀眾比預期熱情；而面對網上關於買票難、票價高等意見，演員們選擇以精采的表演來回應，並期望不久能再來美國演出。

脫口秀演員、笑果文化總編劇程璐接受本報訪問時表示，發現美國觀眾非常熱情，笑果此次巡演平均超過130分鐘，比國內長很多，演員也從六人升至十人，希望海外觀眾能滿意。「尤其紐約演出，心理壓力都有點大，做了很多準備，對段子進行本土化調整，並加入互動環節，使紐約站的演出和其他地方不一樣。」

對於網上鋪天蓋地的輿論壓力，程璐認為，脫口秀的問題就應由脫口秀解決，核心就是給觀眾奉獻一場精采演出，相信問題能迎刃而解，「後勤、售票等還需要改善，但會呈現精采表演，觀眾們看完後覺得『好看，算了，不罵他們了』。」

笑果文化副總裁、巡演負責人劉麗娟。(記者張心／攝影)

面對觀眾反映很多喜歡的脫口秀演員沒能加入巡演，笑果文化副總裁、巡演負責人劉麗娟稱，這次帶來不同梯隊的演員，有些知名度很高，有些則淘汰很早，除成本考慮，也考量豐富度，「因為這些演員的脫口秀非常成熟，內容也有質量保證，想看市場的反饋，之後再規畫北美長期的常態化巡演。」

紐約站巡演當晚2500人座位售罄，其他幾個演出城市西雅圖、聖荷西 、洛杉磯 等也是如此，程璐笑稱「進口轉外銷，商業奇蹟」，他們也與當地脫口秀演員、海外華人 交流，希望下次帶來更有趣的內容，「當然，這次巡演的故事，也一定會出現在之後『脫口秀大會』的素材裡。」