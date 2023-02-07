我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ChatGPT被譽最強AI 竟被彭博記者一個問題就難倒

金山灣區科技業再掀裁員潮 Salesforce等6公司砍1200人

場場爆滿寫奇蹟 用「笑果」回應輿論

記者張心／紐約報導
脫口秀演員、笑果文化總編劇程璐。(記者張心／攝影)
脫口秀演員、笑果文化總編劇程璐。(記者張心／攝影)

「脫口秀大會」首次在美國巡演，演出者普遍認為北美觀眾比預期熱情；而面對網上關於買票難、票價高等意見，演員們選擇以精采的表演來回應，並期望不久能再來美國演出。

脫口秀演員、笑果文化總編劇程璐接受本報訪問時表示，發現美國觀眾非常熱情，笑果此次巡演平均超過130分鐘，比國內長很多，演員也從六人升至十人，希望海外觀眾能滿意。「尤其紐約演出，心理壓力都有點大，做了很多準備，對段子進行本土化調整，並加入互動環節，使紐約站的演出和其他地方不一樣。」

對於網上鋪天蓋地的輿論壓力，程璐認為，脫口秀的問題就應由脫口秀解決，核心就是給觀眾奉獻一場精采演出，相信問題能迎刃而解，「後勤、售票等還需要改善，但會呈現精采表演，觀眾們看完後覺得『好看，算了，不罵他們了』。」

笑果文化副總裁、巡演負責人劉麗娟。(記者張心／攝影)
笑果文化副總裁、巡演負責人劉麗娟。(記者張心／攝影)

面對觀眾反映很多喜歡的脫口秀演員沒能加入巡演，笑果文化副總裁、巡演負責人劉麗娟稱，這次帶來不同梯隊的演員，有些知名度很高，有些則淘汰很早，除成本考慮，也考量豐富度，「因為這些演員的脫口秀非常成熟，內容也有質量保證，想看市場的反饋，之後再規畫北美長期的常態化巡演。」

紐約站巡演當晚2500人座位售罄，其他幾個演出城市西雅圖、聖荷西洛杉磯等也是如此，程璐笑稱「進口轉外銷，商業奇蹟」，他們也與當地脫口秀演員、海外華人交流，希望下次帶來更有趣的內容，「當然，這次巡演的故事，也一定會出現在之後『脫口秀大會』的素材裡。」

洛杉磯 華人 聖荷西

上一則

選戰起跑？陸天娜挑戰連任 與李修頓隔空互嗆

下一則

競選捐款透明 「匹配基金」擬禁加密貨幣

延伸閱讀

聖荷西女子公園旁遭持刀搶劫 封箱膠帶摀嘴

聖荷西女子公園旁遭持刀搶劫 封箱膠帶摀嘴
北京證實 拉丁美洲上空的第2顆「流浪氣球」也是中國的

北京證實 拉丁美洲上空的第2顆「流浪氣球」也是中國的
慶新年 南灣僑界迎春揮毫好熱鬧

慶新年 南灣僑界迎春揮毫好熱鬧
全美辦公室使用率50%創疫後新高 企業促員工歸隊

全美辦公室使用率50%創疫後新高 企業促員工歸隊
聖荷西新一屆市議會 女性減少但族裔更多元化

聖荷西新一屆市議會 女性減少但族裔更多元化

熱門新聞

亞裔房產經紀人李勞倫斯(Lawrence Lee)。(圖截取自Zillow)

亞裔男租住公寓欠租2萬 言行糟糕將耆老房東氣至養老院

2023-02-04 14:46
成人日間中心主要讓華裔長者能有所依托，提供社交場所。圖為示意圖，非涉事中心。(本報檔案照)

紐約嚴打日間中心發錢拉客 多位長者被調查

2023-02-05 15:46
圖為羊頭灣當地華社。(記者顏潔恩╱攝影)

女博士失聯數月 中國家人急尋差點報警

2023-02-01 02:25
庇護客在酒店外露宿抗議，不願移居收容中心。(美聯社)

布魯克林收容所缺隱私…庇護客示威拒遷 遭嗆滾回去

2023-01-31 10:48
法拉盛街頭小販在寒風下堅持擺攤，賣糖葫蘆的吳濤磊表示，不會因為天氣冷而提前收攤。(記者高雲兒／攝影)

紐約急凍 法拉盛小販堅持出攤「全副武裝」工作

2023-02-05 06:53
最新房產報告，曼哈頓房市低迷，曼哈頓公寓在今年首月銷量較去年同比下降50%。(美聯社)

紐約房市低迷 曼哈頓公寓銷量跌50% 房價卻下不來

2023-02-05 02:31

超人氣

更多 >
土耳其7.8強震罹難者 累積超過3800人

土耳其7.8強震罹難者 累積超過3800人
馬斯克健康引擔憂 自曝常背痛、睡不好原因與前妻有關

馬斯克健康引擔憂 自曝常背痛、睡不好原因與前妻有關
這9家賣場的自有品牌 質量不輸名牌商品

這9家賣場的自有品牌 質量不輸名牌商品
研究發現：讓美國人難抗拒的加工食物 恐增罹癌風險

研究發現：讓美國人難抗拒的加工食物 恐增罹癌風險
芝加哥3亞裔留學生 Walmart前遭持槍搶劫 1死1傷

芝加哥3亞裔留學生 Walmart前遭持槍搶劫 1死1傷