「富藝斯」兔年創作展 台畫家黃嘉祥受邀 展現情慾反思

黃嘉祥受邀參加「富藝斯」的兔年創作聯展，展出作品「SEE NO EVIL」。(紐文中心提供)

知名拍賣 行「富藝斯」(Phillips Auction House)近日在曼哈頓 舉辦兔年創作聯展，台灣畫家黃嘉祥受邀，展出全新作品「SEE NO EVIL」；該作品以台灣早年對男同性戀 稱呼「兔子」為出發點，幻化為男性肉體的創作，盼民眾能有敏銳的觀察力，在兔年找到屬於自己的生命智慧與愛情。

黃嘉祥此次受當代藝術策展人Christophe W. Mao邀請參展並公開競標，其他參加藝術家還包括艾未未等；黃嘉祥的作品「SEE NO EVIL 」引自各文化常見的三猿典故「不看、不聽、不說」，描述現代人將常會在網路、現實生活中看到許多污染靈魂的訊息，在「看」與「不看」之間，則需要靠智慧和自律來決定。

黃嘉祥表示，25年前隻身到紐約闖蕩，學習藝術後回台灣創業，如今回到紐約參展，懷著面對第二故鄉的親切感，透過藝術創作，展現對情慾的反思。「SEE NO EVIL」，即 「不看、不聽、不說」系列作品裡的「不看」。