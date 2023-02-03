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周末好去處／啟揚中心「癸卯兔年年味節」 少兒春晚秀雜技

記者許君達整理

2月4日(周六)是立春，皇后區法拉盛啟揚文化中心將聯合多家華人社區藝術團體舉辦「癸卯兔年年味節」以及少兒春晚。當日上午11時，將在皇后區公共圖書館法拉盛分館前舉行開幕表演，接著在啟揚文化中心將有漢服體驗、糖畫、捏麵人、剪紙、書法、刺繡等。由於正逢元宵節，屆時將有猜燈謎等遊戲以慶祝。少兒春晚將上演雜技、扯鈴、模特秀和大合唱等。活動時間上午11時至下午5時，地址法拉盛41大道133-29號，活動免費、無需報名。網址glownyc.org/。

●法拉盛「元宵節親子做燈籠」

本活動由華人家長會於4日(周六)在法拉盛圖書館舉辦。屆時將有專人指導家長和孩子用新年紅包，體驗做成不同形狀的燈籠，作品完成後可帶回家。此外，活動期間還會放映老少咸宜的電影「冰原歷險記」(Ice Age)並提供家庭賓果遊戲(Bingo Game)。活動及材料均免費，活動時間下午1時至4時，地址皇后區公共圖書館法拉盛分館，燈籠製作在圖書館地下一層會議室，電影放映在圖書館一層。

●凱辛納公園冬季觀鳥

由市公園局(Department of Parks and Recreation)主辦的冬季觀鳥活動，將於5日(周日)在皇后區凱辛納公園(Kissena Park)舉辦，免費參加。屆時經驗豐富的公園巡視員將帶領參觀者在凱辛納公園內最佳的觀鳥地點觀賞冬季候鳥。此活動適合所有水平的觀鳥者，尤其歡迎初學者參加。時間為上午10時至11時，地址皇后區凱辛納公園近玫瑰大道(Rose Avenue)交橡樹大道(Oak Avenue)處，聯繫電話(718) 846-2731。

●紐約歷史尋蹤：高橋水塔

高橋水塔(The Highbridge Water Tower)位於曼哈頓島北端的華盛頓高地的高橋水塔(The Highbridge Water Tower)，高踞在哈林河畔的高地頂端，與布朗士區隔河相望。市公園局主辦的歷史尋蹤活動，將於5日(周日)帶領觀眾參觀歷史悠久的高橋水塔，瞭解紐約市的供水歷史，還能登上高達200呎的塔頂遠眺城市風景。免費參觀、無需註冊。時間為下午1時至3時，如欲登塔，須在下午1時至2時45分之間到達，更多資訊請上https://reurl.cc/912kLX

法拉盛 皇后區 圖書館

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