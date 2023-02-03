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冰上碰碰車、室內戲水…今冬沒下雪 照樣精采玩

都會組／綜合報導
家長與孩子一起參與滑雪胎。(取自駝背山度假村官網)
家長與孩子一起參與滑雪胎。(取自駝背山度假村官網)

漫長冬季的寒風不僅讓大人難以忍受，也降低孩子外出遊玩的意願，如何度過精彩的親子時光，是許多家庭難題；雖然今年冬天紐約市缺乏降雪，但民眾仍可以到布萊恩公園，體驗冬季限定的冰上碰碰車，另外近郊的室內遊樂園與戶外滑雪場，都可供一家大小選擇，感受家人團聚放鬆的精彩時刻。

布萊恩公園的冰上碰碰車回歸。(取自公園網站)
布萊恩公園的冰上碰碰車回歸。(取自公園網站)

布萊恩公園冰上碰碰車回歸。(取自布萊恩公園冬季市集網站)
布萊恩公園冰上碰碰車回歸。(取自布萊恩公園冬季市集網站)

布萊恩公園 碰碰車回歸

紐約居民冬日最青睞場所之一就是曼哈頓布萊恩公園，就算缺乏降雪，該處每年都有人工滑冰場，讓各年齡層體驗溜冰等冬季限定活動，除了民眾喜愛的戶外滑冰外，受到民眾熱捧的冰上碰碰車也於本季回歸，參與者坐在碰碰車上，通過搖桿控制車輛在冰上移動，與其他車碰撞，感受車子打轉，甚至彈起的刺激感。

參與者只要在七歲以上，身高42吋以上，體重在300磅以下，未成年人在家長簽字許可後，即可與家人參加這個略帶驚險的遊戲，詳情請登https://reurl.cc/067qaY查詢。

距離紐約市車程近一小時的新澤西的美國夢購物中心，內有號稱全美最大的水上遊樂場。(...
距離紐約市車程近一小時的新澤西的美國夢購物中心，內有號稱全美最大的水上遊樂場。(取自美國夢購物中心臉書)

夢工廠水上樂園讓無論男女老幼都可以在其中享受「玩水」的樂趣。(取自美國夢購物中心...
夢工廠水上樂園讓無論男女老幼都可以在其中享受「玩水」的樂趣。(取自美國夢購物中心臉書)

夢工廠水上樂園 大滑梯

距離紐約市車程約一小時的新澤西的美國夢購物中心(American Dream)，內有號稱全美最大的水上遊樂場，這座「夢工廠水上樂園」(DreamWorks Water Park)占地8.5畝、全年恆溫、容納40個超大水滑梯和15個主題景點，即使在冬天也能享受夏季水上樂園的玩水樂趣。

水上樂園以夢工場作品為主，分為「功夫熊貓」(Kong Fu Panda)、「馬達加斯加」(Madagascar)與「史瑞克」(Shrek)等園區，除了滿足卡通迷外，還有為喜歡刺激冒險運動的成人提供的水上過山車與自由落體大滑梯等。

美國夢購物中心還有Big Snow室內滑雪場，場內配有纜車，整個場地約16層樓高落差，保持華氏26度室溫，並為初學者提供滑道，為喜愛滑雪的人士提供室內運動樂趣；這家購物中心還有海洋館與室內主題公園，為大人與孩子提供一站式娛樂體驗，詳情請登https://www.americandream.com/查詢。

室內滑雪場可在任何天氣體驗冬季限定運動。(取自美國夢購物中心臉書)
室內滑雪場可在任何天氣體驗冬季限定運動。(取自美國夢購物中心臉書)

室內滑雪場可在任何天氣體驗冬季限定運動。(取自美國夢購物中心臉書)
室內滑雪場可在任何天氣體驗冬季限定運動。(取自美國夢購物中心臉書)

周邊雪場 瘋玩滑雪胎

滑雪胎(Snow Tubing)是適合親子活動的冬季運動之一，不會滑雪的大人和孩子都能體驗從山頂一衝而下的樂趣，參與的民眾只要穿上暖和的服裝，就能在滑雪場體驗冬季的獨特魅力。

根據雪場規定，滑雪胎項目沒有年齡限制，但參與者身高要至少超過36吋，每個雪胎限坐一人，參與者建議穿上滑雪服飾，建議配戴頭盔與護目鏡，保護自身安全，民眾可隨身攜帶能量棒等零食，隨時補充熱量。

紐約市周邊的雪場多數設有雪胎道，其中距離市區約1.5小時的紐約上州的彼得山(Mount Peter)，設有多條600呎的雪胎道，還特地為兒童設置兒童滑雪胎樂園，身高在42吋以下的兒童也可參與其中，詳情請登錄https://www.mtpeter.com/tubing/查詢。

家長與孩子一起參與滑雪胎。(取自駝背山度假村官網)
家長與孩子一起參與滑雪胎。(取自駝背山度假村官網)

駝背山 親子共乘雪胎

位於賓州的波可諾山(Pocono Mountains)的滑雪勝地駝背山(Camelback Mountain)度假村，設有全國最大的滑雪胎公園，公園內有逾40條雪胎道，尤其設有單人與雙人雪胎，身高33吋到43吋的兒童可在家長陪同下共乘雪胎，為假期留下獨特的記憶，詳情請登錄https://reurl.cc/nZe3pX查詢。

家長與孩子一起參與滑雪胎。(取自彼得山官網)
家長與孩子一起參與滑雪胎。(取自彼得山官網)

滑雪 樂園 紐約市

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