紐約同心會多元文化新年慶典 2╱5登場

紐約同心會宣布，攜手各族裔組織，定於2月5日在日落公園舉行第一屆「多元文化農曆新年慶典」。(記者顏潔恩／攝影)

非營利機構「紐約同心會」(New York Team Up)將攜手十多個各族裔組織，定於2月5日(周日)在布碌崙 (布魯克林)日落公園 舉行第一屆「多元文化農曆新年慶典」；邀請西語裔、非洲裔表演團體加入華人春節遊行 的隊伍，歡迎民眾參與。

同心會會長李江華指，這是5大道社區首次慶祝多元文化農曆新年，獲得14個社區組織的支持；日落公園商改區(Sunset Park BID)執行董事長David Estrada說，社區通常在面對危機時更團結，例如近年針對亞裔仇恨、反移民，「但這次因為感恩、慶祝彼此的文化而走在一起，相信是一場精采盛會。」

當日的遊行隊伍將從日落公園5大道交60街出發，往北行至43街，沿途有各族裔團體表演，43街到公園則擺設攤位，派發兔子玩偶、中式扇子；主辦方鼓勵更多人加入遊行，參加可獲得一隻撥浪鼓，給現場增添熱鬧。

目前已知參與的組織包括日落公園獅子會(Sunset Park Lions Club)、布碌崙拉丁網路(Brooklyn Latino Network)、巴基斯坦青年組織(Pakistani American Youth Organization)以及市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)辦公室。

活動將於2月5日(周日)上午11時30分開始，在5大道60街集合。