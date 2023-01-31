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2╱4啟揚年味節五味同歡 首辦少兒春晚

記者高雲兒／紐約報導
啟揚活動中心將於2月4日聯手華人藝術團體舉辦「癸卯兔年年味節」。 (記者高雲兒／攝影)
啟揚活動中心將於2月4日聯手華人藝術團體舉辦「癸卯兔年年味節」。 (記者高雲兒／攝影)

今年的立春是2月4日(周六)，啟揚文化中心聯合紐約漢服社、紅太陽藝術中心、紐約中國藝歌藝術團、藝軒舞蹈中心等華社文化團體和藝術學校，在啟揚文化中心舉辦「癸卯兔年年味節」，更別出心裁舉辦少兒春晚，與社區同樂。

啟揚文化中心聯合主席羅維宗表示，活動主題定在「年味」和「傳承」，讓春節的文化內涵延伸，並由下一代傳承。啟揚活動主任明亮介紹，「癸卯兔年年味節」年味集合五味：迎新、美食、忙碌、喜慶、團圓。當日上午11時在皇后區公共圖書館法拉盛分館前進行開幕表演，而後遊行到啟揚文化中心，開始中華傳統文化之旅，如漢服文化體驗、糖畫、捏麵人、剪紙、書法、刺繡等；慶祝元宵節，還有猜燈謎等遊戲，有機會贏得獎金、優惠券等。

為了助孩子們培養文化認同感，邀請多家華人社區藝術學校和團體共同舉辦「萌兔鬧新春少兒春晚」，122名表演者中八成是兒童或青少年。將帶來中國雜技、抖空竹、模特秀、大合唱等節目。

紐約山東同鄉會理事長王建英、州參議員劉醇逸代表盧美華、市議員黃敏儀代表朱蕾、國會議員孟昭文代表、華人善終基金會創會董事陳麥潔明等，鼓勵民眾參與活動。啟揚基金會創辦人甘台甯感謝民選官員支持，以及黃敏儀、陳麥潔明、華格照明、自強社區中心、國泰銀行等贊助商及合作夥伴。

活動時間為4日上午11時到下午5時，啟揚文化中心地址：法拉盛41大道133-29號。活動免費，無需報名。網址：glownyc.org/，電話：(646)322-2932。

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