第4屆春之聲音樂會 以藝術共鳴文化

「春之聲」中國新年音樂會曼哈頓奏響。(記者張晨/攝影)

巴德美中音樂研習院第四屆「春之聲」(The Sound of Spring)中國新年音樂會「春之聲」(The Sound of Spring)中國新年音樂會於28日奏響林肯中心爵士樂 中心玫瑰劇場 (Jazz at Lincoln Center Rose Theater);音樂會上演奏極具中國古典音樂色彩的曲目,將「梁山伯與祝英台」、「霸王卸甲」等帶到曼哈頓 心臟,以藝術共鳴文化。

指揮蔡金冬表示,音樂會曲目為各年齡段的觀眾營造節慶氛圍,有流傳千古的忠貞愛情故事,也有戰場上振奮人心的高亢吶喊,呈現中國交響樂的複雜性和藝術表現力。

紐約愛樂樂團小提琴家孫娜為觀眾獻上了協奏曲「梁山伯與祝英台」,她表示,作為中國民族音樂與西方音樂結合的代表作,它體現了獨具民族特色的協奏作品風格,無論有沒有接觸過西方古典音樂的觀眾都能聽懂其中的百轉千迴並產生情感共鳴。

音樂會上傳統中國樂器入二胡、琵琶等也紛紛亮相,以「霸王別姬」故事為原型的「霸王卸甲」描繪了一段壯麗淒美的愛情故事,是獨奏家高虹的代表作;該曲的構造比梁祝更氣勢磅礡,引得台下掌聲雷動。

最後一曲「御風萬里」將漢、藏、蒙、維等民族的民歌融為一體,最終在歡騰的氣氛中達到高潮。

「音樂是將人類文化連在一起的自然紐帶,它可以幫助人類克服障礙,拋棄分歧」;蔡金冬說,以藝術共鳴文化,是除語言外最好的方式。