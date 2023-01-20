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回到1948 哈德遜河復古列車浪漫穿越

記者張心／紐約報導
復古列車2023年再度啟程。(取自哈德遜河觀光鐵路Instagram)
復古列車2023年再度啟程。(取自哈德遜河觀光鐵路Instagram)

可邊喝雞尾酒，邊享受河岸和山景風光，被稱為「穿越之旅」的「哈德遜河觀光鐵路」(The Hudson River Rail Excursion)，將滿足對復古旅行的幻想。一列1948年的老式列車，搭配上世紀的古舊裝潢，在昏黃搖曳的燈光、旖旎多姿的琴聲、豔麗明亮的紅毯中，將處於現代紐約市的你，瞬間帶回75年前的風情。而專門為2023年打造的「復古情人節之旅」和「75周年紀念列車」，也將從即日起開放預訂。

復古列車情人節系列車次備受歡迎。(取自哈德遜河觀光鐵路Instagram)
復古列車情人節系列車次備受歡迎。(取自哈德遜河觀光鐵路Instagram)

●情人節浪漫遊 情侶專屬

經過一個冬季的沉寂，這列滿載回憶的復古火車，即將於今年2月至11月間，開啟它在2023年的48次旅程。整個2月期間，五班列車將為針對情人節，提供專屬情侶的享受空間。從2月10日至14日，連開五日的「哈德遜河觀光鐵路」會為情侶們提供葡萄酒和可口菜餚，人們可以一邊享受初春的河岸風光，一邊在暖和的車廂內把酒言歡。

復古列車沿著紐約州哈德遜河緩緩行駛。(取自哈德遜河觀光鐵路Instagram)
復古列車沿著紐約州哈德遜河緩緩行駛。(取自哈德遜河觀光鐵路Instagram)

常規的「哈德遜河觀光鐵路」行程會在4月27日全部恢復，並持續至11月5日結束。作為春日的結束和冬日的開始，4月和11月將分別推出四班和五班車次，供遊客在自然換季之時欣賞沿岸的瑰麗風景。

復古列車曾經是上世紀政商界名流爭相乘坐的交通工具。(取自哈德遜河觀光鐵路Inst...
復古列車曾經是上世紀政商界名流爭相乘坐的交通工具。(取自哈德遜河觀光鐵路Instagram)

哈德遜河沿岸的旅遊旺季，紐約州最美的季節莫過於5月和10月；豔陽高照卻毫無炎烈的日子裡，「哈德遜河觀光鐵路」分別於這兩個月份推出17班和18班車次，方便愛出行的人們來往於紐約市和上州之間。

The Hickory Creek車廂瞭望廳風景秀麗。(取自哈德遜河觀光鐵路In...
The Hickory Creek車廂瞭望廳風景秀麗。(取自哈德遜河觀光鐵路Instagram)

●慶75周年列車 加開班車 

9月17日至21日，「哈德遜河觀光鐵路」特別加開五班列車，以慶祝75周年；與往常往返紐約市和上州不同，今年的「75周年紀念列車」將穿梭於紐約市和芝加哥之間，為旅客們提供裝潢別致的床鋪隔間，使人們在酒酣夢醒之時，誤以為真正闖入了上世紀。

熱愛復古裝扮的人們可以身著傳統服飾搭乘復古列車。(取自哈德遜河觀光鐵路Insta...
熱愛復古裝扮的人們可以身著傳統服飾搭乘復古列車。(取自哈德遜河觀光鐵路Instagram)

鑲嵌著20世紀限量版車牌的「哈德遜河觀光鐵路」列車，從1948年緩緩駛入大中央火車站(Grand Central Terminal)的那一刻起，便受到前美國總統艾森豪(Dwight D. Eisenhower)的迎接，成為了那個年代政商界名流爭相乘坐的豪華列車。

The Hickory Creek車廂可容納多人用餐和慶祝。(取自哈德遜河觀光鐵...
The Hickory Creek車廂可容納多人用餐和慶祝。(取自哈德遜河觀光鐵路Instagram)

隨著時代和科技的發展，往昔的輝煌逐漸消弭，這列滿載榮耀的火車，也成為了現代人回憶過去的「時光機」，在修復後以The Hickory Creek和Tavern-Lounge No. 43兩個車廂，為旅行、歷史、美食愛好者們，提供穿越到百年前的特殊機遇。

復古列車沿著紐約州哈德遜河緩緩行駛。(取自哈德遜河觀光鐵路Instagram)
復古列車沿著紐約州哈德遜河緩緩行駛。(取自哈德遜河觀光鐵路Instagram)

票價分別為349元和149元的復古列車，一票難求。(取自哈德遜河觀光鐵路Inst...
票價分別為349元和149元的復古列車，一票難求。(取自哈德遜河觀光鐵路Instagram)

●不同車廂價位 任意選擇

作為復古列車的最豪華車廂，The Hickory Creek位於車尾，以標誌性的「瞭望廳」提供欣賞哈德遜風光的最佳視角。該車廂共有四間臥室、四間浴室、多功能廚房、可容納16人的休息室和八人用餐座位；專屬的廚師將為乘客現場烹飪四道菜餚，搭配啤酒和葡萄酒等飲品，伴隨著上世紀經典音樂劇聲，使乘客專享美味。

復古列車車窗明亮乾淨，方便乘客觀賞沿途風光。(取自哈德遜河觀光鐵路Instagr...
復古列車車窗明亮乾淨，方便乘客觀賞沿途風光。(取自哈德遜河觀光鐵路Instagram)

Tavern-Lounge No. 43則以座椅形式為主，兩側搭配超大車窗，使人們在品嘗手工三明治和配菜時，觀賞沿途的美麗風景。不同於The Hickory Creek的349元票價，Tavern-Lounge No. 43以149元的價格，成為更多旅客的選擇。

Tavern-Lounge No. 43車廂為乘客提供三明治和飲料。(取自哈德遜...
Tavern-Lounge No. 43車廂為乘客提供三明治和飲料。(取自哈德遜河觀光鐵路Instagram)

無論選擇哪種車廂，「哈德遜河觀光鐵路」都將在固定的日子，從曼哈頓中城賓州車站(Pennsylvania Station)莫尼漢車站大廳(Moynihan Train Hall)，於當日11時20分出發，在下午1時50分抵達奧巴尼-倫斯勒(Albany-Rensselaer)車站，並於4時30分從當地再度啟程，在當晚7時05分，重新回到賓州車站。

2023年復古列車將共開放48車次。(取自哈德遜河觀光鐵路Instagram)
2023年復古列車將共開放48車次。(取自哈德遜河觀光鐵路Instagram)

更多「哈德遜河觀光鐵路」信息，請參考官方網站：https://www.hudsonriverrail.com/

熱愛復古裝扮的人們可以身著傳統服飾搭乘復古列車。(取自哈德遜河觀光鐵路Insta...
熱愛復古裝扮的人們可以身著傳統服飾搭乘復古列車。(取自哈德遜河觀光鐵路Instagram)

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