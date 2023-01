取自官網:bemorekaren.com/

想要嘗試服務態度超惡劣的餐廳嗎?Karen's Diner來紐約啦!就在今年3月位於紐約西村west village。

Karen通常是用來形容,動不動就對店員大呼小叫的客人。「叫你們經理出來」是她們最常用的語句。這次來紐約的連鎖餐廳Karen Diner已經在澳洲 和英國等地開業。

就連漢堡的名字也有:I Want To See The Manager Karen。創始人把這種餐廳形式定義為非常「有趣」的互動餐廳。有興趣的民眾可以關注官網https://www.bemorekaren.com/

如果你名字就叫KAREN,還能獲得免費飲品。想來美式網紅餐廳體驗,粗魯的服務態度和比中指嗎?當然種族和性別歧視 是被禁止的,店員會掌握分寸開玩笑。

記得要先網上預約https://www.bemorekaren.com/book-a-table