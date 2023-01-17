ISPA年會 台灣藝文團隊盛況空前

雲門舞集執行總監洪家琪，在ISPA年度大會新作提案單元上，介紹雲門舞集新總監鄭宗龍。(紐文中心提供)

國際表演藝術協會(International Society for the Performing Arts，ISPA)年度大會於近日在紐約舉行，共有來自51個國家及地區、203個城市的540名各國表演藝術專業人士參加。今年來自台灣代表團隊盛況空前，除獨立藝術經理人許慈茵及小島大歌創辦人陳玟臻獲選參加首屆「ISPA台灣夥伴計畫」，雲門舞集執行總監洪家琪(凱西)亦獲邀於大會「新作提案」單元，介紹雲門舞集最新創作，衛武營國家藝術文化中心則由營運副總監黃國威率隊參加，與駐紐約台北文化中心同時設置攤位，介紹台灣表演藝術團隊及劇場 ，在國際組織和場域讓台灣被看見。

獨立藝術經理人許慈茵及小島大歌創辦人陳玟臻獲選參加首屆「ISPA台灣夥伴計畫」，開心分享參與心得。(紐文中心提供)

今年雲門舞集與美國、荷蘭、挪威、墨西哥 、挪威、新加坡 、印尼等國共十組團隊同場，向世界各國重要表演藝術機構節目策畫人提案，帶來藝術總監鄭宗龍與日本新媒體藝術家真鍋大度(Daito Manabe)聯手製作的新作「波」，將舞者的律動透過電腦演算和AI轉譯創作，探索身體、劇場和觀眾互動的可能性。雲門演出經理莊婷琪指出，希望透過交流讓台灣被看見，同時邀請其他國家團隊到台灣演出。

雲門舞集執行總監洪家琪(凱西)獲邀於ISPA年度大會「新作提案」單元介紹雲門舞集最新創作「波」。(紐文中心提供)

國際表演藝術協會每年1月於紐約召開年度大會，各國會員討論國際表演藝術最新議題。今年在駐紐約台北文化中心促成下，ISPA夥伴計畫首度有台灣代表與會。獨立藝術經理人許慈茵表示，跟各國夥伴相互認識，讓台灣藝術家或團隊在ISPA年會中更有存在感。小島大歌創辦人陳玟臻說「謝謝這個夥伴計畫給予三年時間，可以有階段性任務，每年都有新的規畫。」

紐文中心主任張惠君表示，這是疫情後首度實體年會，台灣隊陣容堅強，特別是「ISPA台灣夥伴計畫」得到台灣表演藝術界熱烈回響，甚至入選全國十大藝文新聞候選名單，顯示表演藝術生態圈需要更多年輕一代進入國際表演網絡。