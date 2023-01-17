我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

消費及房地產拖累 中國經濟增速創史上最差

大饑荒後首見 中國人口去年減85萬人 61年首下滑

ISPA年會 台灣藝文團隊盛況空前

紐約訊
雲門舞集執行總監洪家琪，在ISPA年度大會新作提案單元上，介紹雲門舞集新總監鄭宗龍。(紐文中心提供)
雲門舞集執行總監洪家琪，在ISPA年度大會新作提案單元上，介紹雲門舞集新總監鄭宗龍。(紐文中心提供)

國際表演藝術協會(International Society for the Performing Arts，ISPA)年度大會於近日在紐約舉行，共有來自51個國家及地區、203個城市的540名各國表演藝術專業人士參加。今年來自台灣代表團隊盛況空前，除獨立藝術經理人許慈茵及小島大歌創辦人陳玟臻獲選參加首屆「ISPA台灣夥伴計畫」，雲門舞集執行總監洪家琪(凱西)亦獲邀於大會「新作提案」單元，介紹雲門舞集最新創作，衛武營國家藝術文化中心則由營運副總監黃國威率隊參加，與駐紐約台北文化中心同時設置攤位，介紹台灣表演藝術團隊及劇場，在國際組織和場域讓台灣被看見。

獨立藝術經理人許慈茵及小島大歌創辦人陳玟臻獲選參加首屆「ISPA台灣夥伴計畫」，...
獨立藝術經理人許慈茵及小島大歌創辦人陳玟臻獲選參加首屆「ISPA台灣夥伴計畫」，開心分享參與心得。(紐文中心提供)

今年雲門舞集與美國、荷蘭、挪威、墨西哥、挪威、新加坡、印尼等國共十組團隊同場，向世界各國重要表演藝術機構節目策畫人提案，帶來藝術總監鄭宗龍與日本新媒體藝術家真鍋大度(Daito Manabe)聯手製作的新作「波」，將舞者的律動透過電腦演算和AI轉譯創作，探索身體、劇場和觀眾互動的可能性。雲門演出經理莊婷琪指出，希望透過交流讓台灣被看見，同時邀請其他國家團隊到台灣演出。

雲門舞集執行總監洪家琪(凱西)獲邀於ISPA年度大會「新作提案」單元介紹雲門舞集...
雲門舞集執行總監洪家琪(凱西)獲邀於ISPA年度大會「新作提案」單元介紹雲門舞集最新創作「波」。(紐文中心提供)

國際表演藝術協會每年1月於紐約召開年度大會，各國會員討論國際表演藝術最新議題。今年在駐紐約台北文化中心促成下，ISPA夥伴計畫首度有台灣代表與會。獨立藝術經理人許慈茵表示，跟各國夥伴相互認識，讓台灣藝術家或團隊在ISPA年會中更有存在感。小島大歌創辦人陳玟臻說「謝謝這個夥伴計畫給予三年時間，可以有階段性任務，每年都有新的規畫。」

紐文中心主任張惠君表示，這是疫情後首度實體年會，台灣隊陣容堅強，特別是「ISPA台灣夥伴計畫」得到台灣表演藝術界熱烈回響，甚至入選全國十大藝文新聞候選名單，顯示表演藝術生態圈需要更多年輕一代進入國際表演網絡。

劇場 新加坡 墨西哥

上一則

美東紐約三江慈善公所年會 頒贈獎學金

下一則

5度遭毀 曼哈頓華埠壁畫被塗鴉 項目發起人花2天修復

延伸閱讀

紐約華埠著名「麵館」壁畫遭塗鴉 項目發起人花兩日修補

紐約華埠著名「麵館」壁畫遭塗鴉 項目發起人花兩日修補
紐約法拉盛商店地下室火警 居民憂治安

紐約法拉盛商店地下室火警 居民憂治安
好市多烤雞又中槍 紐約名廚：糟透了…他推薦這一家

好市多烤雞又中槍 紐約名廚：糟透了…他推薦這一家
萌度破表…120多隻狗兒 28、29日齊聚紐約賈維茨中心

萌度破表…120多隻狗兒 28、29日齊聚紐約賈維茨中心
高慧民落軌悲劇周年 父投書紐時：盼紐約重新充滿愛

高慧民落軌悲劇周年 父投書紐時：盼紐約重新充滿愛

熱門新聞

車禍現場慘不忍睹。(家屬提供)

與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎

2023-01-10 13:26
短視頻平台TikTok有網友發現，通過USB隨身碟可以啟動老款非一鍵發動的車輛，這個漏洞很快成為了一些年輕人犯罪的動機。(Getty Images)

USB盜車紐約蔓延 兩款成目標…警察：買這種鎖最保險

2023-01-11 14:55
亞裔房東被打後摸著左臉，一臉驚嚇。(截自推特)

愛彼迎短租客弄亂房屋 亞裔房東趕人遭搧耳光

2023-01-12 14:51
Saks Fifth Avenue擬加入紐約下州賭場執照申請行列，將旗艦店頂三層改為賭場。(記者張晨／攝影)

Saks Fifth Avenue百貨 欲改建賭場

2023-01-14 06:51
紐約州長霍楚10日在議會首次發表州情咨文。(州長辦公室提供)

紐約州新建築擬率先「斷氣」 禁售瓦斯爐提時間表

2023-01-12 12:37
搬離都會區，更多人遷移二線城市尋舒適生活。(記者張晨／攝影)

紐約都會區遷出潮 長島2郡也入列

2023-01-10 06:56

超人氣

更多 >
好市多烤雞又中槍 紐約名廚：糟透了…他推薦這一家

好市多烤雞又中槍 紐約名廚：糟透了…他推薦這一家
7檔那斯達克指數股 專家：買進就長抱、別輕易賣它

7檔那斯達克指數股 專家：買進就長抱、別輕易賣它
「世界上最美的女人」珍娜露露布莉姬妲 95歲去世

「世界上最美的女人」珍娜露露布莉姬妲 95歲去世
想挽救哈利人生 傳查理三世願砸5000萬美元要梅根放手

想挽救哈利人生 傳查理三世願砸5000萬美元要梅根放手
2023健康計畫…每天喝咖啡和茶、鍛鍊心肺功能

2023健康計畫…每天喝咖啡和茶、鍛鍊心肺功能