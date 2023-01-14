紐約冬季餐館周揭幕 490家餐廳任選

2023冬季餐廳周啟動，全市共490家餐廳參與。(取自官網)

2023 年冬季「紐約餐館周」(NYC Restaurant Week)近日公布名單並開始接受預定，從17日(周二)起到2月12日(周日)，可以30、45或60元的固定價格享受包括兩道菜的午餐或三道菜晚餐。

今年冬季餐廳周全市共有490家餐廳參與，與以往只有周一至周五的工作日午晚餐菜單選項相比，今年特增加30元的周日早午餐和45元的晚餐選擇；使用萬事達卡(MasterCard)享返現優惠。

此次中餐選擇有限，但亮點餐廳包括，以顏值著稱的網紅便當套餐日料The Gallery、下東城小眾人氣菲律賓餐廳Pig and Khao、以亞裔打工人食堂著稱的大戶屋(Ootoya)以及米其林指南推薦新派韓料店Hortus NYC等。

承辦活動的市旅遊局(NYC & Company)表示，餐館周向饕客提供平時享受不到的折扣，也是旅遊業增長的核心推動力，希望通過擴大餐廳周活動來重振紐約市經濟。

2023冬季餐廳周啟動，遊客回歸迎餐飲業三年迎高潮。(記者張晨／攝影)

而隨著旅遊放開，紐約餐廳迎來三年來的正式回溫，不少餐廳抓住機會開門迎客，包含華埠 包厘街、堅尼路新餐廳；根據 「富比世 」(Forbes)，疫情過後，國際旅客蜂擁而至，壓抑三年報復性消費開始，儘管亞洲遊客回流緩慢，預計2023年末，紐約將吸引6130萬遊客，國際旅客數是2022年的三倍多。

食客可以登錄nycgo.com/restaurant-week查看此次參加的餐館並網上預訂。