華裔設計師胡茵菲 音樂、珠寶二重奏

華裔頂級珠寶設計師胡茵菲成功打造出個人品牌Anna Hu_Haute Joaillerie。(胡茵菲提供)

音樂家與珠寶設計師，這兩種看似截然不同的角色，都是「台上一分鐘、台下十年功」，成功背後的辛苦與付出，非外人所能體會。45歲華裔頂級珠寶設計師胡茵菲的人生，因緣際會地經歷了這兩種角色。20歲之前，她一心想成為和馬友友一樣出色的大提琴家，卻因練琴過度傷了肌腱；斷了在舞台上成為獨奏家的念頭後，出身珠寶世家的胡茵菲，在20歲之後人生急轉彎，走上一條彷彿在兒時就已預先舖設好的道路。

影音來源：記者何卓賢攝影

●不凡童年 樂器和鑽石陪伴

提起熱愛的音樂，胡茵菲說，自己從小就有對音樂展現出特別的天分，「媽媽說我在三歲時，她帶我去百貨公司，有各式各樣的玩具，我就自己去鋼琴前面把小蜜蜂用一隻手指彈出來。」因為如此，三歲到八歲的胡茵菲沒有芭比娃娃、也沒有樂高，只有在家裡玩小鋼琴。

胡茵菲以莫內的睡蓮為原型，設計出光彩奪目的大型背鏈。(胡茵菲提供)

「樂器跟鑽石，占據了我整個童年」，胡茵菲還記得五、六歲的時候，經營鑽石批發生意的父親，在家中的辦公空間闢一個小音樂教室，裡面有打擊樂器、小鋼琴等；而隔壁就是一張大桌子，上面放著父親從紐約鑽石區採購回來的鑽石與寶石，不玩音樂的時候，小胡茵菲便跟著爸爸把玩這些亮晶晶的「石頭」。

胡茵菲設計的珠寶，在巴黎裝飾藝術博物館展出。(胡茵菲提供)

●學大提琴 曾與馬友友同台

胡茵菲說，她與大提琴的結緣，屬於「一見鍾情」。第一次聽到老師示範大提琴時，她就說：「我喜歡那個聲音。」於是，從小學三年級主修鋼琴、副修大提琴到13歲。當時她和其他同學一樣，拚命比賽、一心想出國留學，在取得教育部 甄試的交換學生資格後，母親幫她選擇了波士頓胡桃山音樂學院。

胡茵菲與巴黎裝飾藝術博物館館長Olivier Gabet出席「太極蛇形戒鐲」捐贈儀式。(胡茵菲提供)

14歲時，胡茵菲曾與馬友友同台演出，馬友友推薦了新英格蘭 音樂學院的校長給胡茵菲，因此她拿到的第一個學位是新英格蘭音樂學院的表演文憑(Bachelor of Music)。畢業之後，來到紐約，胡茵菲先念了美國寶石學院(GIA)，學習珠寶鑑定，接著念了紐約時裝技術學院(FIT)的珠寶設計，再念了帕森設計學院(Parson School of Design)。其中珠寶藝術史，她選擇鑽研18世紀到20世紀的骨董珠寶以及皇室珠寶的特殊工藝。

被巴黎裝飾藝術博物館所收藏的「太極蛇形戒鐲」。(胡茵菲提供)

●父親遇劫 盼家族企業轉型

拿到了第一個碩士學位後，胡茵菲的第二個碩士學位是哥倫比亞大學的行政管理。她說，在一路求學的過程中，一次父親在採購鑽石後被專業犯罪集團盯上，在機場遇劫，一夕之間幾乎損失所有家當，「這個新聞當時還登上了台灣報紙的頭版」。也因為這場變故，讓胡茵菲更堅定要學習行政管理，除了繼承家業，還要讓家族企業能夠轉型。

胡茵菲設計的「太極蛇形戒鐲」在巴黎裝飾藝術博物館展出。(胡茵菲提供)

從大提琴家轉身成為一名珠寶設計師，甚至成功打造出自己珠寶品牌Anna Hu Haute Joaillerie。曾有人問胡茵菲為什麼有這麼多的故事？她說，自己不是想寫故事，只是一個很認命、很順命的人，「一切完全是命運使然」，而她永遠用樂觀的心態去看待當下發生的事，「我不是那種會掉眼淚的人」。

胡茵菲說，在她肩膀受傷後，沒有辦法當個出色的獨奏家，那就轉型；從表演藝術到視覺藝術，理念其實是相通的。她說，轉行從事珠寶設計，就好像從表演家變成作曲家，作曲跟珠寶創作一樣，沒有截止期限；如果沒有達到心中的境界，不需要公諸於眾，反而更適合她。胡茵菲比喻，與其當馬友友，不如就當貝多芬，「也很不錯」；現在更要逼自己當卡拉揚，因為帶領團隊、需要執行力，是不一樣的角色。她忍不住用音樂術語形容說，自己先是從獨奏家變成作曲家，現在又變成了指揮家。

「魔幻幽蘭」紅寶石雙胸針構圖像極一幅抽象畫。(胡茵菲提供)

●讀第6學位 學做最好的CEO

已擁有五個學位的胡茵菲，在外人眼中是「學霸級」的設計師。但她透露，自己正在攻讀第六個學位。去年8月，她在摩納哥，遇見哈佛俱樂部的高級董事，對方認為以她的資歷能念哈佛商學院的高階主管教育課程(Owner and President Management)，中文簡稱「總裁班」。胡茵菲說，「一般人想進，也不一定有機會」。

胡茵菲表示，這個課程以「花錢找罪受」聞名，她經過15年的品牌的歷練，在45歲這一年決定重新返回商學院做這樣的學習，在成為哈佛商學院的校友之前，得要經歷三年的訓練和各種「痛苦」。胡茵菲說，這是讓自己學會怎麼樣可以做最好的CEO。

胡茵菲從台北故宮一幅南宋古畫汲取靈感，設計出「印象百合紅碧璽手鐲」。(胡茵菲提供)

面對下一個15年，胡茵菲期許自己好好學習企業經營，打造出一個全球的平台、創建個人珠寶王國。她說，這不是一個容易的過程，但她覺得這是人生中很難得的一個經驗。今年5、6月，紐約現代美術館旁的住家兼工作室將完成，胡茵菲為自己的人生與事業，再度交出一張漂亮的成績單。