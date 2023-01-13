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周末好去處／中國民俗文化節 15日法拉盛登場

記者牟蘭整理

第六屆紐約華人華僑迎新春中國民俗文化節將於15日(周日)在法拉盛登場，五個小時的活動將帶來京劇、太極與民族舞等文藝表演，邀請多位民俗藝術家免費揮春、剪紙、展示百個福字同框以及帶來糖畫人與紅包燈籠等民俗技藝，活動還帶來中國與東南亞的小吃與年貨等。活動地點為法拉盛喜來登大酒店二樓宴會廳，地址為法拉盛39大道135-20號，時間為上午11時到下午4時。

●美國華人博物館新春慶祝活動

美國華人博物館(MOCA)將於14日(周六)舉辦新春慶祝活動，下午2時開始邀請與會者製作春節裝飾，裝扮圖書館，下午3時邀請Grumpy New Year的作者Katrina Moore與插畫師嚴辛蒂(Xindi Yan，姓名皆音譯)舉辦見面會，嚴辛蒂還會邀請四歲到八歲的孩子參與繪畫比賽，活動需提前預約，所有詳情請上https://www.mocanyc.org/calendar/查詢。

●冬季爵士音樂節

為期一周的紐約冬季爵士音樂節(Winter Jazzfest)，將從即日起至18日(周三)登場，為爵士樂愛好者帶來盛宴；這場音樂節將在曼哈頓雀兒喜(Chelsea)、格林威治村(Greenwich Village)等以及布碌崙(布魯克林)的威廉斯堡(Williamsburg)等多地舉行，邀請來自各國的爵士樂手演出，活動的重頭戲為13日(周五)、14日(周六)分別在曼哈頓與布碌崙舉辦的爵士樂馬拉松，為觀眾帶來音樂饗宴。票價從25元起，依照不同演出團體價格不同，相關資訊可在https://reurl.cc/10NRpQ查詢。

●馬丁路德金恩紀念日

為慶祝馬丁路德金恩日(Martin Luther King Day)，15日(周日)位於曼哈頓的阿波羅劇院(Apollo Theater)將通過影像、文字與論壇紀念一生為平等而戰的「自由鬥士」金恩。活動免費，想要參加的民眾請在線上預約免費電子票，民眾也可在當天下午2時在阿波羅劇院的信箱內認領門票，截止當日下午2時30分後將結束檢票，民眾也可在線上參與，詳情請登https://reurl.cc/oZEGqg查詢。

爵士樂 法拉盛 曼哈頓

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