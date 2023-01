亞裔學童讀書會 凌德麗法官勵志

凌德麗(中,紅衣者)希望自己的經歷能激勵少數族裔的青少年積極進取、創造歷史。(記者許君達/攝影)

社區組織AAPI for Change和Super Happy Healthy Kids在曼哈頓下東城雙文學校(PS184)舉辦的月度亞裔 讀書會9日繼續開讀。本月的讀書會邀請紐約州高等法院第一位亞裔女性法官凌德麗(Doris Ling-Cohan)作為領讀者,為到場的70多名學生及家長朗讀華裔作者Grace Lin的「Where The Mountain Meets The Moon」。

凌德麗法官成長在華埠 ;1995年,她最初競逐民選法官的選區也在下東城;退休後依然住在距離華埠不遠的社區。她希望自己的經歷可以作為一個榜樣,激勵這個社區出身於各個族裔家庭的青少年,積極突破自我、挑戰少數族裔在美國社會的種種歷史先例。同時,她也想讓孩子們近距離接觸真實的法官,「不全是高高在上派頭十足的精英」,法官也可以是個普通平易近人的鄰家大姊。

在讀書會上,凌德麗對孩子們說,人生充滿困難,除了自己努力奮鬥外,更要學會求助,多與人交流、參與社區事務。當然,面對身邊人求助時,也要對別人友善。

主辦機構創辦人的楊天發(Esther Yang)表示,成立這兩個組織的初衷是希望呼籲亞裔更多地參與社會事務,「我們生長在美國,美國就是我們自己的家園,需要盡我們的力量去讓它變得更好。」方式就是積極投票 、參與社會,或者像凌德麗法官進入這個體系、創造歷史。「你不投票,就沒有人聽你的聲音。」