亞裔學童讀書會 凌德麗法官勵志

凌德麗(中，紅衣者)希望自己的經歷能激勵少數族裔的青少年積極進取、創造歷史。(記者許君達／攝影)

社區組織AAPI for Change和Super Happy Healthy Kids在曼哈頓下東城雙文學校(PS184)舉辦的月度亞裔 讀書會9日繼續開讀。本月的讀書會邀請紐約州高等法院第一位亞裔女性法官凌德麗(Doris Ling-Cohan)作為領讀者，為到場的70多名學生及家長朗讀華裔作者Grace Lin的「Where The Mountain Meets The Moon」。

凌德麗法官成長在華埠 ；1995年，她最初競逐民選法官的選區也在下東城；退休後依然住在距離華埠不遠的社區。她希望自己的經歷可以作為一個榜樣，激勵這個社區出身於各個族裔家庭的青少年，積極突破自我、挑戰少數族裔在美國社會的種種歷史先例。同時，她也想讓孩子們近距離接觸真實的法官，「不全是高高在上派頭十足的精英」，法官也可以是個普通平易近人的鄰家大姊。

在讀書會上，凌德麗對孩子們說，人生充滿困難，除了自己努力奮鬥外，更要學會求助，多與人交流、參與社區事務。當然，面對身邊人求助時，也要對別人友善。

主辦機構創辦人的楊天發(Esther Yang)表示，成立這兩個組織的初衷是希望呼籲亞裔更多地參與社會事務，「我們生長在美國，美國就是我們自己的家園，需要盡我們的力量去讓它變得更好。」方式就是積極投票 、參與社會，或者像凌德麗法官進入這個體系、創造歷史。「你不投票，就沒有人聽你的聲音。」