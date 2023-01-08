「唐詩的回響」新年音樂會 飄揚林肯中心
農曆春節即將到來，為與華人共慶新春，「唐詩的回響：iSING! 蘇州和費城交響樂團中國新年音樂會」，7日在曼哈頓林肯中心上演，為上千觀眾帶來了融合東西方文化的視聽盛宴。
「唐詩的回響」音樂會由15位通過iSING! Suzhou國際青年歌唱家藝術節甄選出的新生代音樂藝術家，聯合費城管弦樂團前任助理指揮廖國敏共同呈現，演繹了李白「將進酒」、「靜夜思」，劉禹錫「竹枝詞」、柳宗元「江雪」等唐詩作品；該活動獲得中國對外文化交流協會、中國駐紐約總領館、中國常駐聯合國代表團、江蘇省文化和旅遊廳、蘇州市人民政府的支持。
中國常駐聯合國代表張軍表示，文化交流是促進民心相通的橋梁和紐帶，「沒有人民之間的互信就難以建立起國家之間的互信，當今世界面臨重重挑戰，我們更需要發揮文化文明的力量。」
張軍說，唐詩、春節都是中華文化的重要標誌，唐詩蘊含著中國人對命運和生命價值的思考，能夠跨越時空和過節，「希望各國人民的心能夠緊密相連，在詩與歌中度過美好的一晚。」
聯合國大會主席克勒希(Csaba Kőrösi)表示，加強連結、增進理解、懷抱感激是升溫國際關係的重要方式，中國和聯合國自上世紀70年代便產生連結，今日通過音樂會再次增進理解，是一件非常可喜的事情。
中國駐紐約總領事黃屏表示，唐詩代表了中華文化的最高水平，該活動能夠在林肯中心呈現這項中華文化瑰寶給世界觀眾，具有重要意義；他也感謝音樂會創辦人兼藝術總監田浩江等，「沒有美中藝術家們的努力，就無法實現此次的精彩演出。」
「歡樂春節」蘇州主題日系列活動開幕儀式也在同日舉辦。蘇州市常委、宣傳部部長金潔歡迎民眾到蘇州旅行，感受這座古城的歷史和文化魅力。此外，蘇繡大師姚惠芬在現場展示蘇繡技藝，中國國家一級昆曲演員沈豐英、沈國芳帶來了「牡丹亭」表演，評彈藝術家陳烽、謝英帶來「江南好」演出。
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