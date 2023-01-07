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「Yu and Me Books」19日新春派對 以書會友嘗美食

記者張晨／紐約報導
Yu and Me Books將在19日舉辦首個農曆新年派對。(記者張晨／攝影)
Yu and Me Books將在19日舉辦首個農曆新年派對。(記者張晨／攝影)

全紐約市第一家亞裔女性經營的書店「Yu and Me Books」將在19日(周四)迎來首個以書會友，農曆新年晚餐派對(Lunar New Year Books & Dinner Celebration)；店主余夢表示，自書店去年春天開門以來，一年內接連舉辦讀書會、新書簽售會以及座談等，不但招納亞裔作者和書友匯聚於此，更希望通過傳統佳節將更多的人聚集在一起，為亞太裔相關議題發聲。

余夢介紹，此次新春派對將與布碌崙(布魯克林)的韓裔廚師Stacy Seebode一起製作新年晚餐，參與者在享受來自亞洲各國美食的同時，也將進行摯愛圖書交換，書店也會提供年度最愛書單供大家挑選，書籍作者也均亞裔女性，講述文化和移民議題。

書單包括王鷗行(Ocean Vuong)的「此生，你我皆短暫燦爛」(On Earth We're Briefly Gorgeous)，Alice Wong的「虎年」(Year of the Tiger)、夏威夷州日裔參議員廣野慶子(Mazie K. Hirono)的「心火：移民之女的故事」(Heart on Fire: An Immigrant Daughter's Story)、吳簡(Janette Wu)的「家書」(Letters to Home)、黎紫書的「告別年代」(Age of Goodbyes)以及李珉真(Min Jin Lee)的「百萬富翁的免費餐」(Free Food for Millionaires)。

Stacy Seebode則表示，自己和余夢的經歷非常類似，做廚師也屬為追逐夢想才「半路出家」，辭去了在紐約已經做了十幾年的市場行銷工作，到西雅圖的烹飪學校學習；她當晚將為參與者端上來自中國、韓國、菲律賓、新加坡、越南以及馬來西亞的小食和正餐，望所有人不論族裔背景，都能手拿愛書，品嘗美食，度過一個難忘的農曆新年。

民眾可登入：https://reurl.cc/X5MMkj了解詳情。

亞裔 書店 美食

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