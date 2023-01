「Yu and Me Books」19日新春派對 以書會友嘗美食

Yu and Me Books將在19日舉辦首個農曆新年派對。(記者張晨/攝影)

全紐約市第一家亞裔 女性經營的書店 「Yu and Me Books」將在19日(周四)迎來首個以書會友,農曆新年晚餐派對(Lunar New Year Books & Dinner Celebration);店主余夢表示,自書店去年春天開門以來,一年內接連舉辦讀書會、新書簽售會以及座談等,不但招納亞裔作者和書友匯聚於此,更希望通過傳統佳節將更多的人聚集在一起,為亞太裔相關議題發聲。

余夢介紹,此次新春派對將與布碌崙(布魯克林)的韓裔廚師Stacy Seebode一起製作新年晚餐,參與者在享受來自亞洲各國美食 的同時,也將進行摯愛圖書交換,書店也會提供年度最愛書單供大家挑選,書籍作者也均亞裔女性,講述文化和移民議題。

書單包括王鷗行(Ocean Vuong)的「此生,你我皆短暫燦爛」(On Earth We're Briefly Gorgeous),Alice Wong的「虎年」(Year of the Tiger)、夏威夷州日裔參議員廣野慶子(Mazie K. Hirono)的「心火:移民之女的故事」(Heart on Fire: An Immigrant Daughter's Story)、吳簡(Janette Wu)的「家書」(Letters to Home)、黎紫書的「告別年代」(Age of Goodbyes)以及李珉真(Min Jin Lee)的「百萬富翁的免費餐」(Free Food for Millionaires)。

Stacy Seebode則表示,自己和余夢的經歷非常類似,做廚師也屬為追逐夢想才「半路出家」,辭去了在紐約已經做了十幾年的市場行銷工作,到西雅圖的烹飪學校學習;她當晚將為參與者端上來自中國、韓國、菲律賓、新加坡、越南以及馬來西亞的小食和正餐,望所有人不論族裔背景,都能手拿愛書,品嘗美食,度過一個難忘的農曆新年。

民眾可登入:https://reurl.cc/X5MMkj了解詳情。