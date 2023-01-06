溜滑梯、迷宮、洞穴… 冬季限定「冰雪城堡」刺激好玩

冬季限定的「冰雪城堡」，目前已開放參觀。(取自冰雪城堡臉書)

每年冬季期間限定的「冰雪城堡」(Ice Castle)重磅回歸，這個在全美只有五處的冰雪城堡，其中一座就位於紐約州 的喬治湖(Lake George)；除了有冰雕洞穴、迷宮和冰雪溜滑梯，搭配超美燈光形成冬天的絕佳景色，民眾也可以在這個占地1英畝、重達2500萬磅的城堡中，體驗當冰雪女王艾莎(Elsa)的樂趣。

冬季風靡全美的冰雪城堡，創始人Brent Christensen一家人從陽光明媚的加州 搬到知名的「滑雪 州」猶他州，原本想滿足孩子的願望，他在住家門口建造一座樓高六層，擁有多座溜滑梯的冰雪城堡給孩子玩，最後吸引了附近鄰居的小孩，甚至其他城鎮的人也慕名而來。最後在2011年，冰雪城堡才開始發源，如今在全美共有五個據點。

園區裡有各樣冰雪洞穴、迷宮讓民眾探索。(取自冰雪城堡臉書)

●手工打造 期間限定

這些冰雪城堡完全由人工在冰上打造，且耗時上千個小時才能完成；工作人員每一天都會做出5000至1萬2000個冰柱，由人工摘下並且手工雕刻，將這些冰柱與原本的城堡建築融合，所以每一天的城堡看起來都有些變化；冰雪城堡的開放時間受到天氣影響，多數地點每年僅在1月初到3月左右開放，視該州天氣而定，目前位於紐約州的冰雪城堡，僅開放到2月20日(周一)，可說是真正的「期間限定」。

冰雪城堡規模龐大，占地一英畝，重達2500萬磅。(取自冰雪城堡臉書)

●六大特點 處處驚喜

位於紐約州的冰雪城堡，包括以下六個不同的特點。

冰雪溜滑梯(Ice Slides)有各種不同長度、坡度，民眾可從至高點滑下，感受速度與燈光帶來的刺激體驗。

冰雪洞穴和拱門(Caverns and Archways)，冰雪城堡的建築搭配不同燈光，在日落後景色最迷人，民眾可以在冰洞中探索，或是迷失在冰凍迷宮中，但每一個轉角處，又能發現不一樣的驚喜。

爬行隧道(Crawl Tunnels)則設計為無論兒童或成人都可以通過的大小，對成人來說，就像是返老還童，回到兒時在遊樂場玩耍的記憶；也可以和自己的孩子創造共同的獨一無二的回憶。

極地酒吧(Polar Pub)中有販售以冬季為主題的特色酒精飲品，在寒冷的冬天中享受一杯能讓身體暖起來的飲料，從味覺感受冬季的美好。

冰雪城堡占地一英畝，整個地方全由冰雪建造而成。(取自冰雪城堡臉書)

神秘光小徑(Mystic Light Walk)為時長大約五到十分鐘的散步小徑，整條小徑上充滿了神秘且迷幻的冬季燈光，民眾可以在期間探索這個彷彿被施了魔法的森林小徑，也可以就近觀察大自然生物。

另外還有僅限預約的北極洞穴(Arctic Alcove)，位於冰雪城堡中的北極洞穴，適合舉辦特別私人派對或是求婚場合。

冰雪城堡適合各個年齡層。(取自冰雪城堡臉書)

●年齡不拘 注意保暖

由於整座冰雪城堡都是由冰製成，在玩樂期間冰融化成水，容易讓衣服沾溼，建議民眾可以穿上保暖、防水的滑雪衣、滑雪褲，以免衣服不容易乾；另外像是玩溜滑梯、爬隧道等，手會摸到冰的表面，民眾也可以戴防水手套，避免手掌凍傷。現場則會有火爐等處，讓民眾在玩樂之餘，可以休息烤火取暖。

園區裡有各樣冰雪洞穴、迷宮讓民眾探索。(取自冰雪城堡臉書)

紐約州的冰雪城堡目前已開放售票，開放期間的每周一、周三和周四的平日，12歲及以上者每人票價22元，4到11歲每人票價15元；周五至周日票價，12歲及以上29元，4到11歲22元，3歲以下則免費入場；另外像是1月16日(周一)、2月20日(周一)等公校放假日，則以周末票價收費。更多資訊可上https://icecastles.com/new-york/查詢。