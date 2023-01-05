周末好去處／惠特尼美術館開放工作室 供親子藝術創作

位於曼哈頓的惠特尼美術館 (Whitney Museum of American Art)將於7日(周六)舉辦「開放工作室」(open studio)活動，讓所有年齡層的孩子與家長，在美術館工作人員的帶領下，進行自己的藝術創作。活動中將激發孩子在參觀美術館時吸收的靈感與新觀點，與自己的藝術創作融合，激盪出不一樣的火花。該活動僅在特定周六舉辦，費用包含在美術館參觀門票內。時間為上午11時至下午3時，更多資訊可上https://reurl.cc/bGjb7l查詢。

●中央公園 之心巡遊

曼哈頓中央公園是紐約市 重要的綠地，中央公園保存委員會(Central Park Conservancy)在每個月的首個周六，都會舉辦免費巡遊，帶領遊客參觀位於中央公園內最重要的景點，並講述歷史與建築知識，以不同角度和方式認識這座被視為「國家寶藏」的公園。本月的「中央公園之心」巡遊(Heart of The Park Tours)將於7日(周六)舉辦，出發時間分別為上午11時與下午2時，時長約為90分鐘，紐約市居民免費，詳情及註冊在https://reurl.cc/91YAVa。

●紐約市酒店周

即日起至2月12日(周日)為紐約市一年一度的酒店周(NYC Hotel Week)，在活動期間，配合的酒店將祭出原價七七折的優惠，民眾不需花大錢，就能享受五星級酒店的住宿和服務，部分酒店為了吸引顧客，價格更下殺至100元一晚。另外，酒店周也與其他活動重疊，像是餐館周、百老匯周等，在預定酒店的同時，也能找到價格優惠的餐館美食和百老匯門票，讓民眾全方位體驗紐約市的豐富活動。詳情請上https://reurl.cc/WqZYGO。

●聖誕樹削碎周末

市公園局(NYC Parks)在每年聖誕節過後，都會舉行「聖誕樹回收」(Mulchfest)活動，7(周六)、8日(周日)連續兩天，市公園局將配合活動，舉辦「削碎周末」(Chipping Weekend)，民眾可以把聖誕樹帶到全市多個指定地點，工作人員將會協助把聖誕樹削碎後，讓民眾自行帶回木屑，撒在自家後院，以保護家裡的樹木綠植根部。該活動將於兩日上午10時至下午2時舉辦，需自行攜帶裝木屑的袋子，地點查找可上https://reurl.cc/pZjb3a。