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周末好去處／布碌崙海洋公園 觀賞冬季水棲鳥類

記者鄭怡嫣整理

布碌崙(布魯克林)海洋公園(Marine Park)，將於12月31日(周六)上午，舉辦冬季水禽觀賞活動，帶領遊客前往全市最佳觀賞點，辨認、介紹與觀賞包括天鵝、綠頭鴨、白冠水雞等在內的諸多冬季水禽。活動免費，適合所有水平的觀賞者參加，需要自帶望遠鏡。舉辦時間為當日上午10時至11時，地點在公園內的鹽沼自然中心(Salt Marsh Nature Center)，可從布碌崙U大道及33街進入。有意者可致電(718) 421-2021詢問。

●冰雪劇場跨年夜

紐約冰上劇院 (ITNY)，12月31日(周六)晚將在曼哈頓中城洛克菲勒中心溜冰場(The Rink at Rockefeller Center)，舉辦冰雪劇場跨年夜。冰上劇院的演員福朗斯(Sarah France)以及辛格瑞(Aaron Singletary)，將帶來動感活力的冰上表演，並通過融合當代舞蹈、音樂、藝術等創造花樣滑冰的新風貌，讓人們以意想不到的方式看到滑冰。活動在晚8時以及11時之間舉辦，地點為洛克婓勒廣場(Rockefeller Plaza)30號，觀賞劇場演出免費，詳情在https://reurl.cc/6LMWdr

康尼島元旦冬泳

布碌崙康尼島(Coney Island)一年一度的元旦北極熊冬泳活動(New Year's Day Polar Bear Plunge)又將舉辦。這項每年紐約市元旦的傳統活動，在往年都能吸引幾千人參與，在元旦當天，歡聲驚笑沖入刺骨海水，洗去一年不順心，也通過這場勇氣和毅力的考驗，為嶄新一年拉開帷幕。活動在1月1日(周日)下午1時舉辦，參與者將在史迪維大道(Stillwell Ave)的木板路上集合，活動免費，需至網站https://reurl.cc/GXv75x提前註冊。

●新年徒步展望

史泰登島的黏土坑池塘州立公園(Clay Pit Ponds State Park Preserve)，將舉辦第12屆新年徒步活動，在元旦之際，參與者可在山間小徑上徒步兩哩，展望新的一年。徒步期間將有一名導遊陪同，期間回答參加者的各類問題，並介紹沿途景致及地形風貌。活動免費，將在1月1日下午1時至3時間舉辦，地點為老兵西路(Veterans Rd W)2351號，16歲以下兒童及青少年必須由成人陪同。活動免費，民眾需前往網站shorturl.at/oLWZ2提前註冊。

布碌崙 劇場 康尼島

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